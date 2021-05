La balle est en jeu pour le baseball adapté - Rémi Tremblay : Sports Baseball

Gordon Beaudoin, Miguel Dinelle et sa mère, Mireille. À droite, Ivan Custeau, vice-président de l’organisation des A’s de Lac-Mégantic.

La fondation Jay’s Care, l’organisme de charité des Blue Jays de Toronto, prend amplement la mesure de ses actions à Lac-Mégantic, à quelques mois tout au plus d’une grande fête pour célébrer la réalisation des nouvelles infrastructures qui se sont élevées sur le terrain de baseball des A’s à l’OTJ. Après une saison locale qui marquera elle aussi l’histoire à sa façon, avec l’entrée sur la scène sportive d’un tout nouveau programme, celui du baseball adapté, parrainé par la fondation Jay’s Care et intégré dans la grande famille des A’s.

«L’invitation vaut pour tous les enfants âgés entre 4 et 18 ans qui ne peuvent pas intégrer un programme régulier. L’enfant n’a pas besoin d’être autonome à 100%. Il peut même être accompagné d’un tuteur. Aucun jeune ne va se sentir plus bas qu’un autre. Tout le monde est accepté, y compris les enfants en fauteuil roulant. Même avec seulement trois joueurs, on part l’équipe.» Mireille Dinelle savoure cette grande victoire, qui fait voler en éclat un mur de verre. Le baseball devient ainsi le tout premier sport adapté pour mineurs dans la MRC du Granit.





Mireille est une mère acharnée. Avec son conjoint Gordon Beaudoin, elle a accompagné son fils Miguel dans une aventure qui s’est avérée être un tournant dans leur vie. «Miguel a 15 ans. Il a fait ses débuts dans le baseball mineur avec les A’s, jusqu’à ce qu’on lui diagnostique un trouble du spectre de l’autisme. Il ne pouvait plus faire partie de l’équipe. Au début, on a vécu ça comme un retrait du jeu. Il n’y a rien ici pour les enfants différents. On était découragés, jusqu’au moment où on a reçu une invitation d’une équipe de baseball adapté de Montréal.»





En l’espace de deux étés, Miguel et sa famille ont vécu là-bas une expérience qui leur a apporté de l’espoir. «Quand cela arrive à un enfant d’être sorti du jeu parce qu’il ne lui est plus possible d’intégrer un programme régulier, il part fâché. Les A’s ne nous ont pas lâchés, ils ont été tout le temps derrière nous à la recherche d’une solution.»





L’expérience du baseball adapté vécue à travers l’équipe de Saint-Esprit à Montréal est devenue pour Mireille une véritable mission: «On a trouvé le programme tellement intéressant, on s’est dit, Gordon et moi, nous on intègre ça à Mégantic. Le programme mise beaucoup sur le développement personnel. Tout le monde est intégré dans le jeu. Si le joueur frappe à un pied du marbre, on lui dit bravo, cours mon gars. C’est ce qu’ils veulent tous, ce sentiment d’appartenance à une équipe de sport!» «Le sport, c’est un point d’ancrage pour se sociabiliser», enchérit Gordon.





Sur le site de Baseball Québec : «La mission du baseball adapté est d’offrir aux enfants handicapés la possibilité de s’amuser en jouant au baseball dans un environnement sécuritaire où le pointage n’a aucune importance. Les jeunes ne jouent que pour le plaisir !» En découvrant le programme, Mireille et Gordon ont également constaté son ampleur à travers le Canada, sauf au Québec où la pratique de ce sport traîne de la patte! «Au Québec, il y a moins de joueurs qui s’inscrivent. C’est dur le nouveau!»





Le baseball adapté à Lac-Mégantic comptera sur quatre instructeurs, Gordon Beaudoin, Mireille Dinelle, Tony Lebel et Anne-Marie Grégoire, qui ont tous suivi une formation d’instructeur-accompagnateur.





Président de Baseball Estrie et vice-président de l’Association du baseball mineur Les Athlétiques de Lac-Mégantic, Ivan Custeau se félicite d’avoir cru à cette famille très active dans le baseball. «Le baseball adapté est déjà un vieux programme, ailleurs en Estrie. À Drummondville, ils réunissent une trentaine de joueurs et à Sherbrooke, une quinzaine. Grâce à Mireille, Gordon et Miguel, entre autres, ce sera maintenant possible ici!»





La Fondation Jay’s Care fournit l’ensemble de départ à tout joueur qui s’inscrira au programme de baseball adapté : bâton, casquette, gant, t-shirt. Et des surprises tout au cours de la saison.





Pour information ou inscription, on contacte Mireille Dinelle au 819 583-4603 ou Gordon Beaudoin au 819 582-7092. Miguel Dinelle sera actif dans le baseball adapté, cet été. Ce qui ne l’empêchera pas d’être aussi marqueur officiel aux matchs des A’s. Il a passé ses examens haut la main!