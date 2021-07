Rendez-vous avec Zéphir - : Culture Humour

Richardson Zéphir, en spectacle les 28 et 29 juillet, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

lacmegantic.tuxedobillet.comRichardson Zéphir a puisé dans le monde qui l’entoure pour concevoir un one man show d’anecdotes parfois absurdes, souvent réfléchies. Son humour physique et son charisme promettent de séduire la mêlée, les mercredi 28 et jeudi 29 juillet, 19h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

À la fois comédien et humoriste, Richardson Zéphir est le gagnant du prix du public de l’émission Big Brother Célébrités 2021, en plus d’avoir remporté l’édition 2016 d’En route vers mon premier gala Juste pour rire. À la télé, on l’a vu dans les séries La Maison-Bleue, C’est comme ça que je t’aime, Faits Divers, Trauma, Les Simone, en plus des Bye Bye 2018 et 2020. À la radio, Richardson est l›un des collaborateurs réguliers de Plus on est de fous, plus on lit.





Avec son spectacle, Richardson Zéphir propose une soirée ludique, où il pose un regard sur ses origines haïtiennes, le véganisme, le célibat et surtout, sur la colère ambiante qui s’exprime tant sur la route que sur les réseaux sociaux.





Énergique, l’humoriste use d’une répartie bien tournée et se démarque par ses nombreux personnages typés. On pourra aussi constater ses talents d’imitateur, lorsqu’il personnifiera Eddy Murphy en version française et Louis Armstrong interprétant What a Wonderful World.