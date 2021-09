Tout un weekend pour les amateurs de baseball!

La Ville de Lac-Mégantic, en collaboration avec l’Association de baseball mineur de Lac-Mégantic, vous invite à différentes activités qui souligneront l’inauguration du système d’éclairage du terrain de baseball de l’OTJ. Mis en service à l’été, il est maintenant temps de saluer toute la mobilisation des partenaires autour de ce projet. L’inauguration officielle en présence des dignitaires et des partenaires aura quant à elle lieu le samedi 11 septembre à 18 h 30.

«Nous souhaitons souligner en grand ce partenariat avec l’Association de baseball mineur de Lac- Mégantic. Plusieurs partenaires majeurs ont soutenu ce projet et ont permis sa réalisation. Cette réussite collective est le fruit de l’union de nombreuses personnes mobilisées autour d’un besoin réel qui propulsera encore plus le baseball Méganticois au cours des prochaines années, pour le plus grand plaisir des petits et des grands!» exprime la mairesse Julie Morin.





L’Association de baseball mineur profite de ce weekend pour souligner en grand la fin de la saison. Un tournoi de balle donnée se déroulera tout au long du weekend. Au moins dix équipes seront présentes. Aussi au courant de l’avant-midi, des équipes de différentes catégories des Athlétiques fouleront le terrain pour la compétition qui s’appelle le défi triple jeux. Une partie de la ligue féminine se tiendra à 16 h. Pour terminer la soirée en beauté, dès 19 h 30 débutera un match de baseball des 4 Chevaliers Easton, légendaire équipe de balle rapide humoristique qui parcourt le Québec depuis 50 ans.





«C’est tout un weekend où le baseball sera à l’honneur au parc de l’OTJ. En plus de la fierté d’inaugurer un projet qui a mobilisé de nombreux citoyens et partenaires, nous clôturerons une saison qui aura su marquer l’imaginaire de nos jeunes. Nous souhaitons ainsi remercier tous nos partenaires, les joueurs, les arbitres et les parents pour cette saison, » explique le président Michel Turgeon.





Ces activités sont gratuites. Un service de cantine et un bar payant seront offerts.