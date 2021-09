Le Sauro débarque sur la glace! - Claudia Collard : Sports Hockey

Jean-Philippe Nadeau, président de l’AHMLM, Sébastien Audet et Serge Rosa du Groupe Sauro et Serge Côté, président du Club de hockey sénior Le Sauro.

Les joueurs du hockey mineur et de la ligue sénior de Lac-Mégantic revêtiront désormais un chandail à l’effigie du Groupe Sauro, le nouveau partenaire majeur des deux entités. Désormais ce sont les couleurs noir, gris et blanc que porteront les joueurs Magh à junior et ceux de la Ligue régionale de hockey sénior A. Ces derniers entameront leur saison à domicile, le 24 septembre, contre l’équipe de La Guadeloupe.

«Nos entreprises respectives étaient déjà impliquées dans plusieurs projets d’aide à la communauté locale et régionale. Depuis notre fusion en celui du groupe Sauro, ce rayonnement permet d’être plus présent. Cette nouvelle vision sera bénéfique pour les deux organismes, entre autres pour les jeunes hockeyeurs qui rêvent de se développer au sein du hockey mineur et de joindre un jour le hockey senior», communique Serge Rosa pour le Groupe Sauro.





Après 20 années laissant aux amateurs de hockey un attachement indéfectible envers Le Turmel, on fait place à une nouvelle ère sous l’appellation du Club de hockey sénior Le Sauro, a laissé entendre son président Serge Côté. L’équipe se joint cette année à la Ligue régionale de hockey sénior A, ce qui lui permettra de réunir majoritairement des joueurs locaux, renforçant d’autant le sentiment d’appartenance au sein de la communauté, fait valoir M. Côté, précisant que les entraîneurs Rock Doucet et Pierre-Marc Poulin ont invité près de 35 joueurs au camp d’entrainement, tenu les 10 et 11 septembre, ces derniers venant majoritairement de Lac-Mégantic et sa région. Toutefois, en raison des normes sanitaires en vigueur, le nombre de spectateurs se trouve pour l’instant limité à 250 (premiers arrivés, premiers servis). «On est déçu de cette restriction parce qu’on va devoir gérer la rareté de billets; c’est la nouvelle problématique qu’on va avoir cette année.»





Avant le match du 24 septembre contre La Guadeloupe, Le Sauro affrontera cette même équipe lors d’une partie d’avant-saison, ce vendredi 17 septembre au Centre sportif Mégantic à 20h30, heure à laquelle se dérouleront toutes les parties du vendredi soir. Le passeport vaccinal est requis, tant pour les spectateurs de 13 ans et plus que pour les joueurs.





À l’instar de Serge Côté, le président de l’Association du hockey mineur (AHMLM) de Lac-Mégantic, Jean-Philippe Nadeau, se réjouit du nouveau partenariat avec le groupe Sauro, qui devient leur commanditaire principal pour une période de dix ans. «Le hockey mineur de Lac-Mégantic, avec ses équipes Magh à junior, qui évoluent dans trois ligues différentes et se déplacent dans tous les coins du Québec lors des tournois, donnera une grande visibilité au groupe Sauro. Plus de 200 jeunes de 4 à 21 ans porteront fièrement le noir, le gris et le blanc.»