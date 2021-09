Le Granfondo roule dimanche - Rémi Tremblay : Sports

Sur la ligne de départ du Granfondo Lac-Mégantic en 2019. (Photo Tour de Beauce)

Le Granfondo Lac-Mégantic parcourra les routes de la région de Lac-Mégantic ce dimanche, 26 septembre. Le départ sera donné devant le Centre sportif Mégantic à 9h30.





Organisé en collaboration avec le Tour de Beauce et Événements Sportifs Région de Lac-Mégantic l’épreuve cycliste qui en est à sa septième édition comptait, en pré-inscription, déjà 270 participants. L’événement n’avait pas eu lieu en 2020 en raison de la crise sanitaire de la COVID-19. L’organisateur local, Denis Bolduc, est conscient qu’en temps de pandémie, il est difficile de prévoir combien de cyclistes se pointeront, dimanche matin, au site d’inscription. «Dans sa meilleure année l’événement a accueilli jusqu’à 568 participants. Mais avec la COVID, tous les événements sportifs sont touchés et la participation imprévisible.»





Le Granfondo Lac-Mégantic offre quatre façons de participer: le Tour du lac de 57 km, l’épreuve de 90 km, via Woburn et Notre-Dame-des-Bois, celle de 110 km incluant la montée du mont Mégantic jusqu’au sommet et l’ascension du mont Mégantic elle-même. En 2019, le coureur cycliste de Saint-Georges de Beauce, Simon Leblanc, avait couru le meilleur chrono dans l’ascension du mont Mégantic et le 110 km.





«Le respect des règles sanitaires sera en vigueur avant le départ et après l’arrivée. La preuve vaccinale est obligatoire. Cette année, poursuit Denis Bolduc, nous offrons du dépannage neutre le long des parcours. Dans ce genre d’événement, il n’y a pas de voiture d’équipe qui suivent les coureurs.» Pour chaque parcours, la course au meilleur chrono déterminera deux méritants, un chez les hommes et un chez les femmes. Huit méritants au final de l’événement, sanctionné par la Fédération cycliste du Québec.





«Le Granfondo nous amène une clientèle de cyclistes dont la moyenne d’âge est de 35-40 ans. Une clientèle qui veut revenir à Lac-Mégantic pour un séjour en gîte ou en hébergement quelconque. Cet objectif-là a été atteint.»





Et le mariage entre Événements cyclistes Région de Mégantic et le Tour de Beauce a permis aux organisateurs de locaux de poursuivre la tradition dans l’offre cycliste. «La Beauce arrivera ici avec environ 25-30 bénévoles. Nous, on en a besoin d’une vingtaine. Alors, pour toute personne intéressée à donner un coup de main, n’hésitez pas !» On peut rejoindre Denis Bolduc au 819 583-7361.