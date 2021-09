Sauro: victoire convaincante d’avant-saison - : Sports

Dans l’ordre habituel, les entraîneurs Rock Doucet et Pierre-Marc Poulin en compagnie du président du Club de hockey sénior Le Sauro, Serge Côté.

À leur première partie à titre d’entraîneur du Sauro sénior, Rock Doucet et Pierre-Marc Poulin ont salué une victoire convaincante contre l’équipe de La Guadeloupe par la marque de 11 à 5. Après la première période, le pointage était déjà de 6 à 1 dans cette partie d’avant-saison non représentative du niveau de compétition de saison régulière.





En 2e et 3e période, la cadence s’est apaisée au niveau du pointage. Par contre, par du jeu viril, les joueurs ont créé le rythme de la saison. Pour Le Sauro, trois joueurs ont marqué à deux reprises, dont Antoine Savard, qui s’est également distingué avec trois passes, alors que pour les visiteurs Miguel Goupil s’est distingué avec un but et deux passes.





L’équipe Le Sauro alignait seize joueurs locaux et de la région et quatre autres de l’extérieur de ce territoire. Pour les entraineurs Doucet et Poulin, cette rencontre se voulait une opportunité d’évaluer les joueurs et le calibre de jeu de cette ligue. Malgré les règles sanitaires de la Santé publique, quelque 230 amateurs de hockey ont assisté à la partie.





La saison régulière débute ce vendredi, 24 septembre, à 20h30, au Centre sportif Mégantic alors que La Guadeloupe sera à nouveau les visiteurs. Une cérémonie d’avant-match s’y déroulera en présence d’invités, avec la présentation des joueurs du Sauro. Le club dévoilera son nouveau chandail aux couleurs du Sauro.





L’admission aux parties de la Ligue régionale de hockey sénior A est de 7$ pour les 17 ans et plus, 5$ pour les 6 à 16 ans et gratuit pour les moins de 5 ans.





Préposés recherchés





Le club de hockey est à la recherche de préposés à l’équipement. Les principales tâches sont d’être présent lors des parties locales et extérieures, l’entretien et la préparation de l’équipement, savoir affuter des patins serait un atout. La discrétion et la débrouillardise sont des valeurs recherchées. La formation sera dispensée au fur et à mesure. Les personnes intéressées doivent communiquer leurs coordonnées téléphoniques à l’accueil du Centre sportif Mégantic, au 819 583-0630 et une personne vous contactera.