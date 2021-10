La première édition de La Voie Gravelée: un franc succès - : Sports Cyclisme

Au départ du 90 km.

Ce sont 97 cyclistes de partout au Québec qui ont pris le départ lors de la première édition de la course cycliste sur gravier La Voie Gravelée, le 18 septembre. Les circuits commençaient et se terminaient à Saint-Romain, en passant par Saint-Sébastien, Saint-Samuel Station, Lac-Drolet, Sainte-Cécile Station, Sainte-Cécile de Whitton et Lambton.

L’événement était présenté par l’organisation du Tour de Beauce, appuyée par la communauté de Saint-Romain et sa trentaine de bénévoles enthousiastes, avec le support des pompiers de Saint-Romain, de Saint-Sébastien, de Lac-Drolet et de Sainte-Cécile ainsi que de l’Ambulance Saint-Jean.





La course se voulait amicale, sans chronomètre officiel. Les plus rapides, pour le 90 km chez les hommes, Simon Belley, et chez les femmes, Frédérique Larose-Gingras. Pour le 54 km, Jeannot Tremblay et Isabelle Goyette.





Les deux parcours mettaient en valeur les paysages du massif du Mont-Mégantic, du mont Sainte-Cécile et du Grand lac Saint-François, parmi tant d’autres. Le circuit de 90 km, baptisé La Gravelle brute, offrait 1 250 mètres de dénivelé positif et quatre postes de ravitaillement. Totalisant 54 km, la «0-3/4» comprenait des routes de gravier avec des sections très roulantes, de bonnes montées, un peu de voie ferrée désaffectée et deux postes de ravitaillement.