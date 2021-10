Le gardien du Dynamik résiste aux assauts du Sauro - : Sports Hockey

Kevin Matheson, un nouvel élément chez Le Sauro.

(Jean Girard)- Le Sauro recevait, le 8 octobre, le Dynamik de Coaticook qui s’en est sorti avec une victoire de 4 à 3.

Avec plus de 3 minutes à jouer, le gardien Pier-Luc Bouchard du Sauro a été retiré de la surface glacée pour un sixième attaquant engendrant le but de Charles Poulin à 17:34 réduisant la marque à un seul but. Pendant le temps restant au jeu, le gardien Félix-Antoine Maheu a poursuivi sa performance ajoutant quelques arrêts solides des 41 de sa soirée, anéantissant les espoirs des partisans et des joueurs du Sauro.





Les entraîneurs du Sauro avaient tenu une rencontre d’équipe d’avant-partie cherchant à resserrer le jeu, pour qu’il soit plus étanche et moins permissif. Le Sauroa démontré que le système implanté deviendra plus efficace et sous contrôle.





Les joueurs qui se sont démarqués: Mathieu Boutin des visiteurs avec un but et trois aides, et du côté des locaux, le nouveau venu Kevin Matheson s’est inscrit à la feuille de pointage avec un but et une passe. Ses compagnons de trio Charles Poulin et Clovis Chouinard ont complété le pointage.





Le Sauro en est à sa première saison dans la Ligue régionale de hockey avec une équipe formée avec en autres 10 joueurs de 25 ans et moins et de 7 de 26 à 30 ans. Ainsi, plusieurs en sont à une première participation au niveau sénior, ce qui est remarquable contre des équipes de plusieurs saisons. Il faut laisser le temps agir sur la chimie de l’équipe.





La prochaine fin de semaine sera plus occupée avec deux parties alors que Le Sauro recevra les Shark’s d’East Angus, ce vendredi 15 octobre à 20h30 alors que le lendemain, l’équipe visitera Le Courteau, à l’aréna Fernand Asselin de Trois-Rivières, à 20h.