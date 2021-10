Le «réel» quartier artisan prend vie - Rémi Tremblay : Actualités

La directrice générale de Quartier artisan, Sarah Girouard, devant les nouveaux locaux, rue Salaberry.

L’organisme Quartier artisan vient de lancer officiellement son nouveau programme d’attraction visant à favoriser l’accès à la propriété des artisans dans le secteur de Fatima. Identifié comme un «projet de relance économique et culturelle unique» dans l’ancien quartier ouvrier de Lac-Mégantic, le quartier artisan caresse le rêve de faire de la Ville la prochaine capitale du fait main au Québec.

Le soutien financier aux artisans se traduira en une aide sous forme de prêt servant comme mise de fonds pour l’achat d’une propriété à Lac-Mégantic, dans le quartier désigné, et pour sa rénovation. Le programme nécessite un investissement de près de 850 000$ sur cinq ans pour Lac-Mégantic.





«C’est ce que nous faisons depuis plusieurs années chez Quartier artisan : outiller les artisans entrepreneurs pour devenir des piliers de l’économie québécoise et maximiser leur impact social et culturel. Nous sommes ravis que la Ville de Lac-Mégantic et la société immobilière solidaire Vivacité nous soutiennent dans ce projet d’envergure pour la région», se réjouit le président de Quartier artisan, Charles Rodrigue.





Autre partenaire financier, Desjardins soutient le projet et rend possible l’aménagement de Quartier artisan dans son nouveau quartier général via le Fonds du Grand Mouvement. Les contributions de Desjardins totalisent 675 000$.





«Les défis d’accès à la propriété sont plus que jamais d’actualité et ce premier quartier d’artisans se veut un projet inspirant de développement entrepreneurial innovant et structurant pour toute une région», de partager la mairesse Julie Morin.