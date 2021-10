Les Béliers juvéniles toujours en tête du classement - Anne-Julie Hallée : Sports Les Béliers

Steve Mboumoua a marqué trois touchés dans la partie des juvéniles. (Photo Anne-Julie Hallée)

La semaine dernière, les trois équipes des Béliers ont disputé leurs parties en territoire beauceron. Les cadets et les juvéniles affrontaient les Patriotes de la Polyvalente Bélanger à Saint-Martin jeudi, tandis que les benjamins se frottaient aux Faucons de la Polyvalente Saint-François de Beauceville, le lendemain.





À Saint-Martin, il y avait des activités tout l’après-midi pour les élèves et les moments les plus marquants étaient les parties de football. Pendant le premier quart, chez les cadets, les deux équipes s’étudiaient. Aucun point n’a été marqué. Puis avec 2:28 à faire au deuxième quart, Gabriel Brochu a ouvert la marque en réussissant un touché pour les Béliers. Alors qu’il restait quelques secondes au cadran, les Patriotes de Saint-Martin ont intercepté une passe et ont compté un touché. Ils ont ensuite réussi le converti. C’était 7-6 en faveur des Patriotes après une demie. Au troisième quart, les Patriotes ont doublé leur avance en marquant un touché et converti. Marque finale: 14 à 6 en faveur des Beaucerons.





L’entraîneur-chef Yannick Thibault était un peu déçu du manque de finition des jeux. À deux reprises, l’attaque s’est rendue à la ligne de buts et a été incapable d’y entrer. «On a fait beaucoup trop d’erreurs, cependant la défensive a joué une très bonne deuxième demie. Je suis quand même satisfait, car on n’a pas abandonné en fin de partie. La défensive a causé un revirement et ça nous a permis de faire une dernière poussée offensive qui s’est malheureusement terminée à la ligne de 1 verge», d’avouer Coach Thibault. Cette partie était importante pour le classement. Seules les quatre premières équipes feront les séries. L’entraîneur-chef espère terminer au deuxième ou troisième rang pour éviter d’affronter la grosse équipe de première position en début de série. « Le match contre Mont St-Sacrement en fin de semaine prochaine est crucial. Il ne faut pas l’échapper!»





Les juvéniles dominants

La deuxième partie de la journée était consacrée aux juvéniles. Les Béliers étaient bien préparés pour ce match et ils ont commencé très fort. À 7:00, une première séquence de quatre passes, suivie d’une belle course de Steve Mboumoua a mené à un touché. Le converti a été réalisé par Antoine Thibault. Puis au deuxième quart, avec 3:37 à faire, le porteur de ballon Mboumoua a couru sur une distance d’environ 50 verges. Avec 23 secondes à faire à la demie, Jeffrey Lacasse a capté une belle passe du quart-arrière Antoine Cloutier-Bolduc pour filer jusqu’à la zone de buts. Antoine Thibault a réussi à nouveau le converti pour porter la marque 20-0 en faveur des Béliers à la mi-temps.





Au début du troisième quart, les Béliers ont contenu l’attaque des Patriotes. Un joueur des Béliers a échappé le ballon à la ligne de 10 verges et les Patriotes ont profité de quelques jeux pour ensuite réduire l’écart à 20-7. Après un bon retour de botté, Steve Mboumoua a explosé sur 65 verges pour marquer un touché. Antoine Thibault a complété le tout avec un converti. 27-7 Béliers. Une petite erreur a mené à un long touché par la passe des Patriotes au quatrième quart. Marque finale: 27-14 en faveur des Béliers.





«Nous sommes extrêmement fiers de notre équipe! Cette victoire est importante pour nous car cela nous assure de terminer en première position du classement et de jouer la finale à Lac-Mégantic pendant la fin de semaine de l’Halloween», a confirmé l’entraîneur-chef Patrick Caron.





Les Béliers ont offert une bonne performance et pour une fois cette saison, les joueurs ont senti de la pression de l’autre équipe. « Ils ont très bien réagi. Ce fut un match intense et physique du début à la fin. Les joueurs étaient calmes et en contrôle tout au long du match. C’était très plaisant de les voir aller», de continuer Coach Caron. Cette victoire était primordiale pour le classement final et les Béliers ont vraiment tout donné. «Steve a connu un fort match à un moment opportun de la saison et le reste de l’équipe a suivi. Maintenant, on met le focus sur Donnacona! Il faut terminer en force afin de bien se préparer pour la finale à venir», de conclure Coach Patrick Caron.





Les benjamins continuent les efforts

Vendredi, les benjamins jouaient à Beauceville face aux Faucons, une équipe qu’ils avaient déjà rencontrée deux semaines auparavant.





Au premier quart, aucun touché n’a été marqué. Les Faucons ont compté au début du deuxième quart. Puis, au tour de Maxime Boulanger de marquer le premier touché suivi d’un converti des Béliers. Alors qu’il ne restait plus de temps au cadran, les Faucons ont ajouté un autre touché. Après une demie, Beauceville menait 16-8.





Au troisième quart, les équipes n’ont inscrit aucun touché. Puis au début du quatrième quart, les Faucons en ont marqué un. À 5:26, Maxime Boulanger a réussi un deuxième touché pour les Béliers. Finalement, les Faucons ont inscrit un dernier touché alors qu’il ne restait que 1:24 à la partie. Marque finale: 30-14 en faveur de la Polyvalente Saint-François.





L’entraîneur-chef Thibault était très content de la tenue de ses joueurs. «On a eu de belles séquences à l’attaque. Ils ont bien joué!» Les arbitres ont sévi plus qu’à l’habitude, mais autant d’un côté que de l’autre. «Je suis heureux des efforts qu’ils ont donnés. Ils progressent à toutes les parties. C’est intéressant. Maintenant, il faut colmater les erreurs qui coûtent cher», de conclure l’entraîneur-chef.





Prochaines parties