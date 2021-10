Béliers: deux victoires et une défaite - Anne-Julie Hallée : Sports Les Béliers

Xavier Cameron, de l’équipe des Béliers cadets, tentant de déjouer la défensive adverse. (Photo Patrice Harvey)

Le weekend dernier, les trois équipes des Béliers jouaient dans la région de Québec. Vendredi, le 15 octobre, l’équipe des cadets affrontait les Lynx du Mont St-Sacrement, alors que le lendemain, les juvéniles se rendaient à Donnacona, face aux Diables, et que dimanche, les benjamins se mesuraient aux Vikings de l’École secondaire l’Aubier, à Lévis.

Anne-Julie Hallée Vendredi, le match a été lent à démarrer, mais à 3:50 de la fin du premier quart, le quart-arrière Gabriel Brochu a marqué un touché et Cohen Sirois a complété le tout avec un converti. Les Béliers prenaient ainsi l’avance 7-0. Les Lynx ont ensuite réduit l’écart avec un touché. Après une demie, les Béliers menaient par un seul point 7-6.





Au troisième quart, Gabriel Brochu a ajouté un touché aux Béliers et Cohen Sirois a botté le converti. Au début du quatrième quart, Xavier Cameron a marqué un dernier touché et Cohen Sirois a complété avec le converti. Marque finale: 21-6 en faveur des Béliers.





Les entraineurs étaient très satisfaits des joueurs qui ont su minimiser les erreurs et soutenir l’effort jusqu’à la fin. «L’attaque a très bien fonctionné en première demie. La défensive a réussi deux interceptions près de notre zone de but. En deuxième demie, nos joueurs ont été assez dominants car la défensive a effectué quatre revirements et l’attaque a été capable de bien se positionner pour marquer. Une très belle performance en deuxième demie», d’expliquer l’entraîneur-chef Yannick Thibault.





Fiche parfaite des juvéniles

Samedi, l’équipe des juvéniles de l’entraîneur-chef Patrick Caron s’est rendue à Donnacona pour y affronter les Diables. C’est sous une pluie battante pendant toute la partie que les Béliers n’ont fait qu’une seule bouchée de leurs adversaires.





Au premier quart, les Béliers ont raté quelques placés. «Nous n’avons pas été très efficaces et le pointage après un quart le démontrait. C’était 13-7 en notre faveur», de confier l’entraîneur-chef. Après un temps d’arrêt au moment opportun, Steve Mboumoua et Tristan Bédard ont mené la charge avec trois touchés chacun. Le dernier appartient à Jeffrey Lacasse. Marque finale : 50-7 pour les Béliers.





«Malgré des conditions météo atroces, nous avons bien effectué nos jeux en offensive. Étant donné que nos séances à l’attaque étaient courtes, notre défensive a passé énormément de temps sur le terrain. Avec la pluie et le vent, ils ont fait du bon travail», d’ajouter Patrick Caron. Les Béliers terminent avec une fiche de six victoires en autant de rencontres. La finale aura lieu au terrain de la Polyvalente Montignac pendant la fin de semaine de l’Halloween. La journée reste à déterminer.





Les benjamins cheminent

Dimanche, les benjamins dirigés par l’entraîneur-chef Yannick Thibault affrontaient les Vikings, à Lévis. Dès le début du premier quart, les Vikings ont pris l’avance 8-0. Moins de deux minutes plus tard, Maxime Boulanger a marqué un touché pour les Béliers. La tentative de converti a été ratée. En fin de quart, très reculés dans leur zone, les Béliers ont concédé un touché de sûreté aux Vikings, qui menaient alors 10-6.





Au deuxième quart, l’équipe de Lévis a marqué deux touchés et elle en a ajouté un autre au troisième quart. Après trois quarts, les Vikings menaient 34-6. Au début du quatrième quart, les Vikings ont marqué à nouveau. Une minute plus tard, Jason a scoré un touché pour les Béliers. Maxime Boulanger a complété la séquence avec un converti. Marque finale : 45-14 en faveur des Vikings.





«Nous connaissions cette équipe, car nous l’avions rencontrée en début de saison au Jamboree. Nous savions qu’ils avaient beaucoup de bons athlètes et des joueurs de 2e secondaire», confiait Yannick Thibault. En première demie, la défensive des Béliers a été souvent malmenée sur plusieurs longs jeux et de longues passes. L’attaque a également fait plusieurs erreurs. «En deuxième demie, l’objectif était de ne pas répéter les mêmes erreurs. On a quand même bien joué, en marquant un deuxième touché et en minimisant l’attaque adverse. On est satisfaits car les joueurs ont continué de progresser», d’ajouter le Coach Thibault.





Prochaines parties

Ce vendredi 22 octobre, dès 20h, les Diables de Donnacona affrontent les Béliers cadets sur le terrain de Montignac. Dimanche, le 24, à 14h, les benjamins reçoivent le Phénix de la Polyvalente La Pocatière. Pour ce qui des juvéniles, ils ne seront pas en action ce weekend. Ils sont en attente de connaître leur adversaire entre les Patriotes de la Polyvalente Bélanger de St-Martin et les Huskies de la Polyvalente de Charlesbourg qui s’affronteront en demi-finale cette fin de semaine.