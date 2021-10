Quatre buts pour Félix Potvin dans la victoire - : Sports Hockey

Félix Potvin après son quatrième but, dans la victoire au CSM. (Photo Anne-Julie Hallée)

(Jean Girard)- Le Sauro disputait deux parties le weekend dernier. Au Centre sportif Mégantic, l’équipe a vaincu East Angus par la marque de 6 à 4, avant de perdre le lendemain à Trois-Rivières, 5 à 4 devant Le Courteau.

Vendredi, Félix Potvin a enfilé quatre rondelles derrière le cerbère Frédéric Gosselin, en 2e et 3e période, scellant ainsi la victoire du Sauro. Ses coéquipiers Clovis Chouinard et Kevin Matheson ont ajouté chacun un but à la marque. Alexandre Rodrigue a alimenté sa fiche avec trois passes. Pour les visiteurs, Zacharie Dion, avec deux buts, Nicolas Marcotte et Janick Loury-Gagnon, pour les deux autres buts, se sont affichés au pointage.





Le jeu du match a été sans contredit, lors d’un avantage numérique, le 4e but de Potvin alors que Yannick Baillargeon l’a repéré entre les deux défenseurs adverses à sa ligne bleue défensive, lui dirigeant la rondelle pour une échappée et le but d’un geste vif vers le haut du filet.





À Trois-Rivières

Samedi, à l’aréna Fernand Asselin de Trois-Rivières, Le Courteau a fermé la porte au Sauro après le 4e but des visiteurs à 7 :25 soutirant la victoire par le pointage de 5 à 4. Édouard Dostie avec deux buts, Dominic Pépin-Beaudoin et Clovis Chouinard se sont également inscrits au pointage.





Le Sauro tirait de l’arrière 3 à 1 après la première période et en l’espace de deux minutes, en début de deuxième vingt, Lac-Mégantic a amené la marque 3 à 3. Les locaux ont répliqué un but en 2e période et un autre en 3e, alors que Chouinard a ramené l’espoir pour les visiteurs avec son but en 3e mais en vain. Quatre joueurs réguliers du Sauro manquaient à l’appel pour blessure et suspension.





Le prochain match du Sauro sera disputé le vendredi 22 octobre à 20h30 au CSM alors que Le Gentilly Ford de St-Pierre-Les-Becquets sera le visiteur, avec 6 points et une 3e place au classement. Le Sauro occupe le 6e rang avec 4 points.