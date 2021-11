Sauro: victoire à l’arraché contre Trois-Rivières

Le premier des deux buts de Kevin Matheson. (Photo Anne-Julie Hallée) Devant sa cage, le gardien maxime Picard a repoussé 39 rondelles. (Photo Anne-Julie Hallée)

(Jean Girard)- Le Sauro a créé l’enthousiasme des partisans, vendredi dernier, au Centre sportif Mégantic, avec deux buts en fin de période dans une victoire à l’arraché de 8 à 6 sur le Courteau de Trois-Rivières.

Au premier vingt, à 7 :15 en avantage numérique, Mathieu Michaud du Courteau a inscrit le premier de ses deux buts, suivi de celui de son coéquipier Gabriel Bettez, avant qu’Édouard Dostie du Sauro enfile lui aussi le premier de son doublé à 11 :49. Clovis Chouinard a nivelé le pointage avec deux buts, le premier à 14:12, et le second à 19 :07, en avantage d’un joueur.





En période médiane, à 2:17, Cédric Therrien procurait une première avance au Sauro, mais de courte durée puisque Bettez enfilait son deuxième but de la soirée, suivi de celui de Gabriel Tourville à 8 :08, durant une pénalité des locaux. Avant l’entracte, Kevin Matheson a marqué deux buts, ramenant le Sauro en avance 6 à 5.





À 9:08 du troisième tiers, Alex Boucher a marqué le 4e but en supérioté de son équipe, portant la marque 6 à 6. Jusqu’à 16:24, les adversaires se sont partagé des montées et des jeux excitants jusqu’à ce que Édouard Dostie inscrive son deuxième but de la partie. Charles Poulin à 17 :02 est venu sceller l’issue du match.





Les deux gardiens opposés, Maxime Picard et Alex Léveillé, ont été fortement mis à l’épreuve avec respectivement 39 et 40 arrêts, dans ce festival de buts. Édouard Dostie, Clovis Chouinard et Kevin Matheson ont ajouté chacun deux buts à leur fiche. Originaire de Disraeli, Clovis Chouinard en est à sept buts lors des cinq dernières parties du Sauro. Ce vendredi 5 novembre, le Sauro reprend la route avec une visite à La Guadeloupe. La fin de semaine suivante, deux parties sont au calendrier, l’une à Windsor le vendredi 12 novembre et l’autre le lendemain au CSM, alors que le Sauro accueille les Nordik Blades de Val-des-Sources.