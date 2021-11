Un week-end de deux victoires pour le Sauro

Cédric Therrien, auteur de deux buts et trois passes lors de la victoire de 7 à 4 à Windsor. (Photo Anne-Julie Hallée)

(Jean Girard)- Le Sauro sénior avait un calendrier de deux parties lors du dernier week-end qui s’est soldé avec deux victoires, une de 7 à 4 à Windsor et l’autre de 6 à 5 à Lac-Mégantic contre Val-des-Sources, pour ainsi occuper le 5e rang au classement général de la Ligue régionale de hockey.

Vendredi, Le Sauro visitait le Wild-Desjardins. Après 11:08, Lac-Mégantic menait 3 à 0 sur des buts de Alexis Poulin, en avantage numérique, Kevin Matheson et Keven Jacques en surnombre. Les locaux ont riposté avec le but de Tristan Lamothe et celui de Zachary Cadorette réduisant l’écart à un seul but.





Le deuxième vingt a été à l’avantage du Wild avec deux buts signés Cadorette et Tommy Roger. À 18:23, Jean-Sébastien Vachon égalait le pointage à 4 à 4. En troisième période, les joueurs des entraîneurs Doucet et Poulin ont démontré du caractère en marquant à trois reprises et en neutralisant l’offensive des locaux. Matheson, avec un but, et Cédric Therrien, avec deux buts, le premier à 12:24 et le second à 19:07 dans un filet désert, ont anéanti les espoirs du Wild élargi en portant la marque finale 7 à 4. Cédric Therrien, avec ses deux buts et trois passes, a été nommé joueur du match.





Le lendemain, au Centre sportif Mégantic, le Sauro recevait le Nordik Blades de Val-des-Sources dans un match qui s’est soldé par un gain de 6 à 5 pour les locaux. Le gardien Jean-Sébastien Boucher des visiteurs a repoussé 51 des 57 tirs, n’accordant que six buts alors que Maxime Picard du Sauro a accordé cinq buts sur 36 lancers, dont plusieurs arrêts solides en fin de partie alors que l’entraîneur des visiteurs avait retiré son gardien, créant ainsi un surnombre.





L’étoile offensive du match, Antoine Savard du Sauro, avec ses quatre buts, a permis cette deuxième victoire en deux soirs, concrétisant la 5e position au classement. À 04:50 il ouvrait le pointage et Félix Potvin le portait à 2 à 0. À 0:54 de la période médiane, Kevin Matheson, en avantage d’un joueur, en ajoutait un troisième. Par la suite, les visiteurs inscrivaient trois buts, un premier de Guillaume Brouillette, le deuxième de Hugo Roy et celui de David Laroche à 09:35 permettait une avance de 3 à 2. Le deuxième but de Savard à 16:20 égalait à 3 à 3 avant le 2e entracte.





En 3e période, Savard continuait sa lancée avec son 3e filet et à 13:38 son quatrième en désavantage numérique. David Laroche avec son 2e but ramenait le match à 4 à 4. Antoine Savard a porté le score à 6 à 4 à 17h43. Un 5e but des visiteurs marqué par Samuel Fredette a redonné espoir aux visiteurs. Les joueurs du Sauro ont resserré le jeu pour maintenir une victoire de 6 à 5 s’emparant du 5e rang au classement général.





Avec 10 parties de disputées, le Sauro compte 12 points au classement avec six victoires et quatre défaites, devançant Windsor avec 10 points et un point de moins que Daveluyville à 13. Le Sauro recevra le DLC de La Guadeloupe ce vendredi 19 novembre à 21h, au Centre sportif Mégantic. Le DLC occupe le 2e rang avec 14 points. La Guadeloupe poursuit une lancée victorieuse avec l’ajout de quelques joueurs d’expérience du niveau sénior.