Junior : solide performance à domicile

(Mathieu Breton)- Dans un match présenté samedi soir dernier au CSM, le Sauro Junior a offert à ses partisans tout un spectacle à sens unique, s’imposant par la marque de 9 à 1 contre le Percotec de Coleraine.

Marc-Étienne Roy, avec un but et trois aides, Samuel Bussières, avec un but et deux aides, Étienne Isabel, auteur de trois buts, et Anthony Grégoire, avec son premier but en carrière dans la LHJABF, ont joué les vedettes à l’offensive. La gardienne de but Danika Jean a été égale à elle-même, concédant un seul but par match à ses trois derniers départs.





Le prochain match, ce samedi 11 décembre, à compter de 20h au CSM, alors que le Sauro accueille le Resto Pub La Gargouille d’East Broughton. On peut suivre l’équipe sur sa page Facebook à Le Sauro de Lac-Mégantic – Junior A.