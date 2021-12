Un week-end difficile pour le Sauro

Le but de Kevin Jacques en fin de 2e période contre Windsor. (Photo Anne-Julie Hallée)

(Jean Girard)- Le Sauro sénior disputait deux parties le week-end dernier. Résultat : deux défaites, la première contre Windsor à Lac-Mégantic mains au moins 1 point récolté au classement lors de la défaite en surtemps à Daveluyville.

Pour la partie du vendredi 3 décembre, disputée au Centre sportif Mégantic devant 582 spectateurs, le Sauro recevait Windsor et les trois buts des visiteurs en 35 secondes au 2e vingt ont complètement changé l’allure de la partie, alors que le Sauro menait déjà avec le but d’Olivier Perreault à 04:12 de la période initiale. Tristan Lamothe, Samuel Grégoire et Jordan Chabot ont provoqué ce revirement de 11:05 à 11:35, créant la déroute des joueurs locaux. À 18:07, Kevin Jacques s’inscrivait au pointage en fin de 2e période ramenant le pointage à 3 à 2 pour les visiteurs.





La 3e période s’est déroulée dans cette même confusion pour les joueurs des entraîneurs Doucet et Poulin qui n’ont pu rallumer la mèche. À 13:30, William Roy rajoutait un 4e buts pour le Windsor et Félix Meunier à 17:38 scellait le score alors que le gardien avait été retiré pour un 6e attaquant du côté du Sauro. Une partie à oublier, qui démontre que les efforts doivent être constants et sans relâche à chaque match.





Le lendemain, 5 décembre, le Sauro reprenait la route pour Daveluyville, une première partie entre les deux clubs, au Centre sportif Piché. Dès 05:42, Olivier Perreault enfilait le premier de ses deux buts et à 09:12 Cédric Therrien procurait une avance deux buts aux visiteurs. Un but chanceux de Marc-Antoine Labonté avec un lancer de l’arrière du filet a réduit la marge. Et à 00:52 du 2e vingt, le même Labonté a nivelé le pointage. À 8:08 Perreault redonnait l’avance au Sauro, mais Jérémie Plante du JB de Daveluyville rétablissait à 3 à 3 avec deux dixièmes de seconde à jouer pour un 2e but en surnombre.





En 3e période, les joueurs du Sauro ont poursuivi leur domination au niveau des lancers vers la cage de Joël Beauvilliers qui en a affronté un total de 54, ne cédant qu’à cinq occasions. À 00:22, Pier-Luc Goupil et à 00:59 Marc-André Bossé procuraient une supériorité de deux buts aux locaux. Olivier Perreault a marqué à 04:17 et Clovis Chouinard à 12:04 pour une égalité jusqu’au début de la période de prolongation. Et c’est à 02:36 que Jordan Fréchette a assuré la victoire de Daveluyville. Avec 25 arrêts à son premier match avec l’équipe, Jérémy Blais protégeait la cage du Sauro, démontrant un fort contrôle de la rondelle.





Avec six parties à jouer, le Sauro occupe maintenant le 6e rang du classement, devancé par Daveluyville et suivi par Saint-Pierre-les-Becquets. Pour la prochaine partie, le Sauro recevra la visite des Cougars de Warwick au Centre sportif Mégantic, ce vendredi 10 décembre à 20h20. La direction du Sauro remercie ses partisans pour leur participation à l’achat du moitié-moitié lors des parties du mois de novembre dont la part du club de 475$ sera remise à la campagne Movember.