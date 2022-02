La nature humaine d’Alexandre Poulin - : Culture Musique

lacmegantic.tuxedobillet.comAvec son cinquième album, Nature humaine, Alexandre Poulin plonge dans ses souvenirs d’enfance, se penche sur le temps assassin et sur l’amour, oscillant entre la tristesse et l’espoir. À la fois folk et moderne, son spectacle qu’il présentera le vendredi 11 février à 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac, apporte une richesse et une ampleur qui s’harmonisent de façon toute naturelle au style qui a fait la renommée de l’auteur-compositeur interprète.

À la fois poète, philosophe, conteur et dans une autre vie professeur, Alexandre Poulin est un artiste pluriel au destin singulier, éloigné des parcours médiatisés et tout tracés. Ce désir de rester fidèle à lui-même et à cette façon qu’il a de raconter prend toute son ampleur en spectacle, ce qui lui vaut aujourd’hui un public d’inconditionnels ainsi qu’une multitude de prix récoltés aussi bien au Québec qu’en Europe.





Ce cinquième album permet à son auteur d’explorer le bien et le mal, dualité inhérente à la nature humaine. Usant d’une instrumentation touffue, Alexandre Poulin s’ouvre à un univers musical plus mélodique. Le fruit d’une indéniable recherche vocale et l’exploration de tonalités plus électriques servent de fil conducteur aux dix nouvelles histoires concoctées par l’artiste sherbrookois.





Profondément humaniste, Alexandre Poulin conduit ses spectateurs à parler du déclin de la religion sans chercher à convertir, à filer une métaphore douloureuse sur le meurtre conjugal, à remettre en question le système d’éducation sur fond lumineux ou encore à aborder l’infidélité sans éclats tragiques.





C’est avec un évident plaisir de raconter qu’il monologue sur scène entre ses chansons, offrant ainsi un spectacle allant au-delà du simple «show de musique». Ce qui n’enlève à rien sa verve, sa plume et la rigueur de son écriture, inspirée de la grande tradition de la chanson française, qu’il a consommée durant toute son adolescence.