Le Sauro sénior termine sa saison avec deux victoires

(Jean Girard)- La Sauro sénior ajoute deux victoires à sa fiche pour terminer sa première saison dans la Ligue régionale de hockey au 6e rang du classement général. Avec les allègements sanitaires, les activités de la LRH reprenaient le 18 février, alors que le Sauro visitait le Desjardins Wild à Windsor. Un gain de 6 à 4.

Kevin Matheson a inscrit les trois premiers buts de son équipe et a ajouté une passe sur le dernier but du match. Clovis Chouinard a fourni trois aides sur les buts de Matheson et un but en deuxième période. Kevin Jacques en avantage numérique et Alexandre Rodrigue ont complété le pointage dans un filet désert. Le gardien Pier-Luc Bouchard qui arborait un nouveau masque aux couleurs du Sauro a repoussé 37 des 41 lancers vers son filet, alors que les deux gardiens du Windsor ont stoppé 46 tirs.





Le lendemain, 19 février, l’équipe de Lac-Mégantic reprenait la route pour affronter les Shark’s à East Angus, pour la dernière partie de sa saison régulière, qui s’est soldée avec une victoire au compte de 10 à 3, devant plusieurs partisans du Sauro qui s’étaient déplacés.





Clovis Chouinard a sonné la charge avec trois buts, Édouard Dostie deux buts, les autres compteurs étant Marc-André Nadeau, Dominic Pépin-Beaudoin, Olivier Perreault, Jean-Sébastien Vachon et Alexandre Landry, un but chacun. Jérémie Blais a bloqué 18 des 21 lancers vers son but, alors que les deux gardiens des Shark’s ont arrêté 29 des 39 tirs des visiteurs.





Pour le prochain week-end, les équipes de Val-des-Sources et d’East Angus s’affronteront pour le 8e et dernier rang offrant un laissez-passer pour les séries qui débuteront le vendredi 4 mars. La LRH fera connaître cette semaine la formule des séries éliminatoires qui débuteront le vendredi 4 mars.





La prochaine partie locale du Sauro devrait se jouer le samedi 5 mars, au Centre sportif Mégantic.