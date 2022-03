Junior: fin de saison en beauté - : Sports

Le Sauro Junior a terminé sa saison régulière 2021-2022 au deuxième rang du classement général.

(Mathieu Breton)- Pour son dernier match en saison régulière, le Sauro Junior recevait vendredi soir dernier le Perfection Auto de Beauce-Etchemin, premier au classement général.





Les visiteurs se sont inscrits rapidement au pointage grâce à un bel échange de rondelle en zone du Sauro, portant ainsi la marque 1 à 0 après seulement 1:34 de jeu. À peine 26 secondes plus tard, la réplique du Sauro est venue de Zacharie Bussières qui a décoché un superbe tir de la pointe pour déjouer le gardien adverse. Le Sauro a ajouté deux buts avant la fin de la première période, celui de Jean Kristophe Blais, aidé de son frère Marc-Antoine et de Marc-Étienne Roy, et celui de Philip Rosa, sur une superbe passe de Samuel Bussières et Gabriel Rioux.





La deuxième période a été chaudement disputée. Il aura fallu attendre la 11e minute de jeu avant de voir Charles Bussières porter la marque 4 à 1 en faveur du Sauro. Les visiteurs n’ont pas baissé les bras en début de troisième. Profitant d’un avantage numérique de deux hommes, le Perfection Auto a réduit l’écart à 4-2. Le trio énergique de Saint-Romain a ensuite redonné une avance de trois buts au Sauro, grâce au 10e but de la saison de Étienne Isabel, aidé de Jasmin Breton et Olivier Beaudoin. À peine 40 secondes plus tard, Olivier Therrien est venu fermer les livres grâce à une très belle pièce de jeu individuel dont lui seul a le secret. Marque finale: 6 à 2 en faveur du Sauro. À noter la brillante performance de la gardienne Danika Jean, avec un total de 22 arrêts sur 24 lancers.





«C’était important de connaître une grosse performance d’équipe ce soir, de souligne l’entraîneur chef Ced Breton. Les jeunes ont hyper bien répondu. Avec les séries qui débutent la semaine prochaine, on se devait de remettre les pendules à l’heure et de lancer un message clair à la ligue que nous allons être durs à affronter en série. Ce sont tous et toutes de très bons kids et ce soir, tout le crédit de cette victoire leur revient. C’est tout en leur honneur !»





Avec cette victoire, le Sauro termine au 2e rang du classement général avec une fiche de 15 victoires et seulement trois défaites. L’équipe se prépare pour sa série quart de finale, alors qu’elle livrera un trois de cinq contre le Resto-pub La Gargouille d’East Broughton. Le premier match ce vendredi, 11 mars, à 20h30, au CSM. Le lendemain, les hostilités se déplacent à East Broughton, à 20h.