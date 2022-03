Une première saison encourageante pour le Sauro dans la LRH malgré la défaite - Jean Girard : Sports

Le Sauro sénior s’est incliné par la marque de 4 à 2, vendredi soir dernier, à La Guadeloupe, étant éliminé des séries éliminatoires de la Ligue régionale de hockey sénior. Hubert Morin, le gardien du DLC, un portier d’expérience, a fait la différence lors des trois parties, et ce malgré toutes les tentatives des joueurs du Sauro de tromper sa vigilance.







La première période s’est soldée sans aucun but de la part des deux équipes jouant en infériorité numérique à tour de rôle à sept occasions. Le premier but de la soirée est survenu à 4:32 du deuxième tiers, celui de Shawn Cameron des locaux, suivi du but de Tommy Hamel à 13:18.







Au troisième vingt, Samuel Jacques augmentait l’avance des siens à 4:36 portant la marque 3 à 0. Édouard Dostie a ouvert le pointage pour le Sauro à 5 :24, redonnant ainsi espoir aux visiteurs. Ses coéquipiers ont poursuivi leur attaque, se butant cependant au gardien Morin, qui s’est avéré le plus dominant de cette série. À 17:05, un 4e but, celui de Patrick Labbé, a été compté dans un filet désert, alors que le gardien Pier-Luc Bouchard avait été retiré au profit d’un sixième joueur. C’est finalement à 19:22 que le capitaine du Sauro, Yannick Baillargeon, a scellé le pointage à 4 à 2 devant les 512 spectateurs présents.







Dans cette série d’après-saison, le Sauro a affronté une équipe du DLC complètement transformée avec l’ajout de 10 nouveaux joueurs tout au long de la saison, en comparaison avec la formation de départ. Cette équipe a tous les éléments pour aspirer aux grands honneurs des séries.







Le Sauro en était à sa première saison dans la LRH. Cette première expérience s’est avérée stimulante avec un calibre de jeu rapide et sans trop de débordements. La jeunesse de la formation potentielle pour les prochaines saisons est prometteuse pour les entraineurs Rock Doucet et Pierre-Marc Poulin, avec 14 joueurs de moins de 25 ans, neuf de 26 à 30 et cinq de 31 à 36 ans.







La direction, les joueurs et le personnel du Sauro sont enthousiastes pour la prochaine saison et remercient les partisans pour leur encouragement, avec des assistances moyennes de 505 spectateurs par match, dont un disputé devant 632 partisans et amateurs de hockey.