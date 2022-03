Incursion dans l’univers d’Harry Potter - Claudia Collard : Actualités

Les élèves complètent leur construction en vue de l’exposition du 9 avril.

Une incursion dans l’univers fantastique d’Harry Potter est proposée le samedi 9 avril à la polyvalente Montignac. Constructions en blocs Lego, boutique souvenirs, décors thématiques et projections figurent au menu de ce happening, qui se déroulera entre 9h et 16h.

L’idée a été initiée par Étienne Breton, enseignant responsable de la période d’apprentissage passion (PAP) Lego, offerte aux élèves de première secondaire. «L’exposition du 9 avril est un levier pour recueillir du financement afin de financer l’achat de matériel nécessaire à cette période passion. Ça permet aussi de créer un événement qui n’a jamais eu lieu dans la région de Mégantic pour divertir la population». M. Breton informe que les dons de blocs et l’apport financier de partenaires ont permis l’acquisition d’ensembles Lego conçus autour de la thématique Harry Potter entre 2001 et 2021.





L’exposition est avant tout un projet entrepreneurial, mis sur pied grâce à l’apport d’une équipe organisatrice composée d’élèves de 12 à 16 ans. Parmi ceux-ci, Kellyanne Veilleux, conceptrice du site internet de l’exposition, expolego.com, où se retrouvent toutes les informations sur l’événement du 9 avril. Une belle opportunité pour celle qui souhaite devenir graphiste. Les compétences en informatique de Gabriel Morin ont par ailleurs été mises à profit, notamment pour la création des billets d’admission. Quant à Daphné Deschamps et Émy Grenier, toutes deux passionnées de Lego et d’Harry Potter, leur implication dans le projet coulait de source. Entre autres tâches de l’équipe organisatrice, la préparation du mobilier nécessaire à l’exposition et des fiches explicatives, en plus de la distribution d’affiches partout sur le territoire couvert par la polyvalente.





«Ce n’est pas juste une exposition. L’idée c’est d’en mettre plein la vue, de créer un happening», annonce Étienne Breton. Sur place, une boutique proposera la vente d’items de l’univers d’Harry Potter, des décors thématiques permettront aux visiteurs de se photographier dans des lieux aussi fantastiques que Poudlard et le premier film de la série de l’école des sorciers sera projeté à 9h30 et 13h.