Le Grand Tour du lac Mégantic de retour le 5 juin - : Sports Cyclisme

Les membres du comité organisateur du Grand Tour 2022 : assis, à partir de la gauche, Sébastien Couture, Nancy Guay, Alice Bellavance Courtemanche, Julie Métivier. Debout : Nicole Blanchet, Yves Bellavance, Amélie Dandurand, Luc Morin, Frédéric Morin, Nicole Grégoire, Éric Michaud, Michel Boudreau. (Photo Claude Grenier)

La 30e édition du Grand Tour du lac Mégantic sera tenue le dimanche 5 juin prochain. Présentée par Tafisa, l’activité cycliste familiale et sportive est de retour après deux ans d’absence. Deux trajets seront offerts: la randonnée familiale de 33 km avec retour et navette au point de départ, au parc de l’OTJ, et le tour complet de 53 km de niveau intermédiaire.

Pour les cyclistes qui s’inscriront en ligne jusqu’au 20 mai via le site gtlacmegantic.com. le coût sera de 25$ par personne, gratuit pour les 11 ans et moins. Ils seront aussi admissibles au tirage d’un coupon d’une valeur de 500$ chez Gosselin Bicycles de Lac-Mégantic. Le coût d’inscription après le 20 mai et sur place le jour de l’événement sera de 30$ par personne. Des arrêts collations et rafraîchissements sur le parcours, le service de sécurité et de premiers soins sont inclus dans l’inscription. Un service de réparation est offert sur place, au Parc de l’OTJ, et le long du parcours. Le comité organisateur suggère de procéder à la mise en ordre de votre vélo avant l’événement. Le dîner est offert à Piopolis pour 5$ supplémentaires. Plusieurs prix de participation seront tirés parmi les participants inscrits.





Prenant la relève d’André Laflamme, après 25 ans à la présidence, le nouveau président du comité organisateur est Yves Bellavance. Il poursuit la mission du Grand Tour qui est d’utiliser les fonds amassés lors de cet événement annuel pour réinvestir dans l’organisation d’activités reliées au cyclisme et au développement du réseau cyclable de la région de Mégantic. Le Grand Tour collabore avec la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre du plan directeur vélo et déplacements actifs et appuie les municipalités environnantes pour le développement de réseaux cyclables. Cette année, le comité souhaite s’engager à présenter un événement écoresponsable.