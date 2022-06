Succès pour la première édition du Marathon du Mont-Mégantic! - : Sports

Photo:L’évènement de course en sentier a accueilli plus de 400 coureurs. (Crédit: Oss Compean Photography).

La première édition du Marathon du Mont-Mégantic avait lieu dimanche dernier. L’évènement de course en sentier a accueilli plus de 400 coureurs de tous les niveaux et leur famille dans le parc national. C’était sous un ciel parfait que ces athlètes ont pu repousser leurs limites sur des sentiers techniques, parfois boueux, mais qui ont su ravir totalement les participants.





Remporté par des têtes bien connues dans le monde du trail et du triathlon, l’évènement a aussi mis de l’avant plusieurs athlètes de la région.





À souligner, l’impressionnante performance de l’équipe formée par Olivier Lavallée et Philippe Allard au marathon à relais, qui ont suivi de près les gagnants du marathon solo, Antoine Jolicoeur-Desroches, triathlète professionnel, et Elliot Cardin, une sommité dans le domaine. Chez les femmes, l’épreuve a été remportée par Hélène Michaux, une habituée des podiums. Sur le 15 km, belle victoire de Mélanie Michaud-Létourneau du côté féminin, qui s’est aussi classée dans le top 3 général, alors que l’épreuve a été remportée par Alexis Lepage, olympien des jeux de Tokyo en triathlon. Le 7 km a fait place aux athlètes locaux avec un podium entièrement méganticois chez les hommes, dominé par Martin Robert. Par ailleurs, la course des étoiles, un 2,5 km pour les enfants, a permis d’initier une trentaine de jeunes à la course en sentier.





«Nous sommes comblés par cette première édition! Je suis impressionné par le nombre de gens qui ont osé embarquer dans cette idée folle, autant au niveau des athlètes que des partenaires et des bénévoles. On a eu un soutien précieux. Le niveau de course était relevé, l’ambiance était incroyable. Je pense qu’on a pu faire découvrir un magnifique terrain de jeux à bon nombre d’athlètes qui reviendront sans aucun doute s’amuser sur nos sentiers», mentionne Félix Guèvremont, directeur de course.





L’évènement se distingue par le niveau de difficulté de l’épreuve phare, le 42 km, qui fait gravir les 5 sommets du parc national du Mont-Mégantic en cumulant un dénivelé positif de 1900 mètres, le tout heureusement entouré de points de vue et de paysages magnifiques. Les autres épreuves, le 15 km et le 7 km, font également gravir les sommets du parc dans le secteur de Franceville, avec un dénivelé positif respectif de 660 mètres et 260 mètres sur des sentiers plus roulants. Les profits de l’évènement seront versés à l’organisme La Bouée, qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants.