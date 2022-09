Saint-Romain, épicentre québécois du vélo de gravelle - : Sports Cyclisme

Après avoir accueilli une centaine de participants lors de la première édition en 2021, c’est un weekend complet de vélo de gravelle qui s’annonce à Saint-Romain les 3 et 4 septembre pour l’événement La Voie Gravelée, chapeauté par l’organisation du Tour de Beauce, en collaboration avec la municipalité.

L’engouement des cyclistes pour les routes de gravier ne se dément pas et l’organisation s’attend à doubler la participation cette année à ce défi cycliste ouvert à tous, le samedi. En plus des deux distances offertes l’an dernier (54 km et 90 km), l’organisation offrira cette année une option de parcours supplémentaire de 25 km. Les tout-petits ne seront pas en reste grâce à une nouveauté, Le Défi des Petits Cailloux, un parcours de 15 km pour les 8 ans et plus qui recevront chacun une médaille pour leur participation.





Une grande variété de paysages s’offriront aux participants : massif du mont Mégantic, mont Ste-Cécile, mont Morne et Grand lac Saint-François alternent au gré des kilomètres en majorité sur des routes de gravier comprenant des sections très roulantes, de bonnes montées et un peu de voie ferrée désaffectée. Les cyclistes rouleront dans un environnement sécurisé avec ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée.





La journée se déroulera dans un cadre des plus convivial, agrémentée par des jeux gonflables, la musique country-rock de Marie-Ève Lamour et la possibilité de casser la croûte et de goûter les produits de la microbrasserie 11 comtés offerts sur place.





L’inscription, les parcours et les détails de l’événement sont disponibles en ligne à l’adresse lavoiegravelee.com.





Place aux Championnats

Le lendemain, le dimanche 4 septembre, la région sera l’hôte de la toute première présentation des Championnats québécois de vélo de gravelle, un événement officiel de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC). Disputée sur le parcours de la «Gravelle brute», soit la plus longue distance offerte à La Voie Gravelée (90 m), cette compétition provinciale couronnera ses premiers champions tant chez les hommes que chez les femmes.





Pour la mairesse de Saint-Romain et initiatrice de La Voie Gravelée, Suzie Roy, «c’est une belle marque de confiance envers l’organisation de la part de la FQSC d’avoir fait le choix de tenir ces premiers championnats chez nous. Ça démontre que l’on a su faire nos preuves lors de la première édition.»