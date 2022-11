Déphasage entre coût des loyers et revenu disponible

Si le coût des loyers à Lac-Mégantic est moins élevé comparativement à la moyenne estrienne, près du tiers de la population consacre 30% ou plus de son revenu disponible au logement, «alors que la limite économiquement viable est de 25%», a transmis Stéphane Vachon, directeur du Bureau de coordination de développement économique (BCDE), lors d’une séance d’information publique portant sur les enjeux de l’habitation sur le territoire de la Ville.

La rencontre tenue le 18 octobre, animée par la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, et le directeur du BDCE a mis en lumière certaines données recueillies au fil des années, permettant de dresser un portrait de la réalité inhérente au logement et des perspectives à privilégier.





Une étude de marché sur l’habitation abordable pour les travailleurs et familles à faible revenu de l’Observatoire estrien du développement des communautés (OEDC) a été réalisée pour le compte de la Ville. Une démarche faisant suite à la création, en novembre 2021, d’un comité logement au sein de l’appareil municipal pour mieux structurer l’ensemble des réflexions et des actions entreprises sur le territoire méganticois. Parmi les constats dégagés, la part significative de la population (32,1% selon les données de 2016) arrivant difficilement à se loger à un prix abordable et le fait que les ménages à faible revenu sont plus à risque de perdre leur logement et ainsi se retrouver en situation de précarité.





À Lac-Mégantic, le revenu médian des ménages après impôt se chiffre à 41 583$ et les nouveaux logements construits par les promoteurs privés ne sont pas accessibles pour tous, en raison des coûts de construction. «Il y a eu une augmentation des logements de l’ordre de 10%, mais pas au même niveau de prix qu’avant. C’est là que ça crée un déséquilibre, une pression sur le logement abordable», fait valoir Stéphane Vachon.





Selon l’évaluation de l’OECD, la capacité pour un travailleur non spécialisé de payer un loyer, se situe entre 696,37$ et 814$ (incluant électricité, chauffage et eau chaude), peu importe la taille du logement. D’où l’importance de construire de nouveaux logements abordables afin de répondre à la pénurie de main-d’œuvre actuelle.





Autre dossier prioritaire, bonifier l’offre de logements abordables pour les personnes déjà établies à Lac-Mégantic. «On parle beaucoup d’attraction mais il y a aussi des familles qui sont déjà ici, par exemple un couple qui a des enfants et qui cherche un logement plus grand. Il faut s’assurer que ces gens trouvent leur place», mentionne la mairesse Julie Morin.





Un sondage, réalisé par le Comité logement de la MRC du Granit à l’automne 2020, révèle que 37% des demandeurs de logement souhaitent exclusivement s’installer à Lac-Mégantic. Par ailleurs, les résidents méganticois souhaitant déménager recherchent exclusivement à Lac-Mégantic dans une proportion de 58%.