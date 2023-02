Le Sauro tire de l’arrière 2 à 0 contre Windsor - : Sports

(Jean Girard)- Résultat des deux premières parties de la série quart de finale 4 de 7 contre le Desjardins Wild de Windsor, le Sauro s’est incliné par les marques de 4 à 2 à Windsor et de 5 à 3 à Lac-Mégantic.

À Windsor, les joueurs du Sauro ont disputé un fort match, dirigeant 44 lancers vers la cage adverse protégée par Alex Leclerc. À 16:27 du premier vingt, Jésus-Piaget Ntakarutimana a inscrit le premier de ses deux buts et 59 secondes plus tard Xavier Grondin a égalé la marque pour le Sauro. Christophe Jutras et Ntakarutimana ont porté le pointage à 3 à 1, et à 07:53, Édouard Dostie a ramené le Sauro dans la partie pour un pointage de 3 à 2 pour les locaux. Au 3e vingt, Jean-Christophe Gauthier a complété avec un but, pour un score final de 4 à 2 en faveur du Wild.







Le gardien Leclerc du Wild a sauvé le match à plusieurs occasions pour les siens, avec des arrêts importants au 3e vingt, lors des échappées de Michaël Vallerand et de Cédric Therrien. Jérémi Blais du Sauro a su lui aussi garder son équipe dans la partie, principalement lors de pénalités au dernier tiers, en bloquant 34 tirs.



La partie s’est terminée dans le tumulte, avec des pénalités de suspension pour deux joueurs du Sauro à purger lors de la partie du lendemain à Lac-Mégantic, contre aucune pour des joueurs du Windsor.

Le samedi, au Centre sportif Mégantic, les joueurs du Sauro ont bombardé le gardien Kevin Tardif de 67 lancers pour trois buts dans une 2e défaite de 5 contre 3. Zachary Cadorette, à 7:01 du premier vingt, en surnombre d’un joueur, a ouvert le pointage pour le Wild, suivi de celui de Christophe Jutras à 8:38 et un 3e par Yoan Rodrigue à 19:43. Charles-Olivier Nadeau du Sauro avait réduit le pointage à 2 à 1 lors d’un avantage d’un joueur à 19:26.



À 12:23 de la 2e période, avec un joueur du Sauro sur le banc des pénalités, Ntakarutimana du Wild a porté le pointage à 4 à 1 avec son 2e but des séries. En début du 3e tiers, à 00:23, Isaak Châteauneuf a porté la marque à 5 à 1. Cédric Therrien du Sauro, profitant d’un joueur en surplus, a ramené le score à 5 à 2. Olivier Therrien a inscrit le 3e but du Sauro à 17:57, trop peu trop tard, pour un pointage final de 5 à 3 et une avance de 2 parties à 0 pour Wild.



Les prochaines parties se jouent ce vendredi 17 février, à 20h30, à Windsor et le samedi 18 février à 20h30, au Centre sportif Mégantic pour le 4e match. L’indiscipline des joueurs du Sauro et les suspensions expliquent en partie ces deux défaites.