Le Sauro Junior A passe en demi-finale - : Sports

Le Sauro Junior A a gagné son laissez-passer pour la demi-finale. (Photo Anne-Julie Hallée)

(Mathieu Breton)- Suite au résultat d’une victoire et d’une défaite lors de la première fin de semaine des séries quart de finale, le Sauro Junior A se devait de vaincre le Métal Labonté d’Haute-Beauce deux fois pour pouvoir accéder aux demi-finales.

Vendredi, le 3 mars, le Sauro recevait la troupe beauceronne au CSM. Le match a débuté du bon pied avec un but marqué par Samuel Proteau avec seulement 3 minutes écoulées. En 2e, Métal Labonté s’est porté en attaque, marquant deux buts consécutifs, mais Alassan Breton a inscrit son premier des séries pour remettre la marque à égalité. En 3e, un but de chaque côté a été inscrit, Olivier Beaudoin pour le Sauro et, en tout fin de rencontre, avec moins de 3 minutes à jouer, les adversaires ont marqué le but gagnant, laissant le CSM silencieux.

Le Sauro se devait maintenant de remporter deux parties consécutives pour poursuivre son parcours. Le samedi, à La Guadeloupe, le Sauro a encaissé le premier but du match, mais les joueurs se sont redressé les manches et ont créé l’égalité en première période, grâce au but d’Étienne Isabel. Anthonin Picard a donné les devants tôt en 2e période. Par la suite, l’équipe méganticoise a travaillé d’arrache-pied pour remporter ce match au compte de 6-1. Samuel Proteau, Jasmin Breton et Anthonin Picard, avec 2 buts, se sont inscrits à la feuille de pointage.

Pour la partie sans lendemain, dimanche après-midi au CSM, plus de 500 spectateurs se sont déplacés pour encourager les locaux. Les partisans n’ont probablement pas été déçus de la performance des deux équipes lors de cette partie. Le premier but s’est fait attendre jusqu’en 2e période, alors qu’en avantage numérique, le Métal Labonté a profité d’un retour de lancer pour prendre l’avance. L’assistant-capitaine de 21 ans, Anthonin Picard, a remis le tableau à égalité également en avantage numérique. Toute une 3e période haute en intensité, avec plusieurs chances de marquer d’un côté comme de l’autre de la patinoire. C’est Philip Rosa du Sauro qui a inscrit le but victorieux, déjouant le gardien adverse avec un tir des poignets précis. Samuel Proteau a fermé les livres marquant dans un filet désert. Marque finale: 3-1.

Ce fut une fin de semaine très remplie, mais procurant de l’expérience et de l’entrain aux jeunes joueurs. Pour la série demi-finale, le Sauro affronte la formation de Beauce-Etchemin, qui a terminé dans le haut du classement avec seulement quatre victoires de plus que le Sauro. Au moment d’écrire ces lignes, l’horaire des parties n’était pas disponible. Suivez la page Facebook de l’équipe pour les derniers développements.