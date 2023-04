Troisième édition du Festival Colline - : Culture Musique

Daniel Bélanger, Lisa LeBlanc, Jean-Michel Blais et bien d’autres artistes se retrouvent sur l’affiche de la troisième édition du festival Colline, du 10 au 13 août à Lac-Mégantic.

Pendant quatre jours, lors des Perséides, le festival Colline offrira une série de spectacles en extérieur pour vibrer sur la musique d’artistes bien connus et permettre la découverte de nouveaux talents. Installé dans la prairie devant la croix lumineuse, rue La Fontaine, le site principal, en forêt et sur la colline, offre une vue spectaculaire sur la ville et les montagnes.





Le contexte de la commémoration des 10 ans de la tragédie ferroviaire ajoute à l’événement. «Nous voulons créer un rassemblement marquant pour les gens de la région, mais également pour les visiteurs qui, nous le savons déjà, seront nombreux», souligne Hubert Lavallée-Bellefleur, directeur artistique.





Le pianiste de renom Jean-Michel Blais, accompagné de son trio d’instruments à corde et à vent ouvrira la programmation, le jeudi 10 août. Le lendemain, l’auteure-compositrice et interprète thaïs et la chanteuse Lisa LeBlanc occuperont le site principal et Super Plage terminera la soirée sur la Scène Forêt.





Pour le samedi 12 août, Alfa Rococo se produit à 14h sur le Mixbus Studio, un autobus converti en studio de musique, installé sur la rue Cliche et c’est gratuit. À 18h Hansom Éli, un duo de frangins originaire de Montréal, sur le site principal juste avant le spectacle de Daniel Bélanger à 20h. Mixbus Studio se transporte sur le site principal à 22h avec DJ set sous les étoiles.





Pour conclure le weekend, yoga Classique au parc des Vétérans à 10h30 avec la musique du Quatuor Lunes, Mixbus Studio en bordure du lac à 12h et Découverte musicale, en partenariat avec les Francouvertes. Colline est un festival culture et nature, unique à bien des égards, développé autour d’une signature de bien-vivre. « C’est ce qui nous amène à présenter des artistes établis d’un côté, mais également plusieurs artistes à découvrir, qui sont des coups de cœur qu’on veut partager dans un contexte relax, apaisant et dans le cadre d’un événement à échelle humaine», ajoute Hubert Lavallée-Bellefleur.