Journée d’initiation au hockey pour les filles - Claudia Collard : Sports Hockey

Arianne Tremblay et Vanessa Roy, deux organisatrices de la journée du 9 septembre, une tâche qu’elles partagent avec Mélanie Nadeau et Audrey Quirion (absentes de la photo).

Une journée d’initiation au hockey est offerte gratuitement aux filles de 5 à 13 ans demeurant sur le territoire de la MRC du Granit, le samedi 9 septembre à l’aréna du CSM. Les initiatrices de l’événement souhaitent ainsi susciter davantage d’engouement pour ce sport qui, faut-il le rappeler, est accessible à tous genres confondus.

Oui, même en 2023, il importe encore de préciser que les filles peuvent autant jouer au hockey que les garçons, laisse entendre Arianne Tremblay. Elle et deux autres membres du comité organisateur, Vanessa Roy et Audrey Quirion, connaissent bien ce sport et ses bienfaits pour l’avoir pratiqué elles-mêmes. Lancée il y a quelques années, l’idée de la journée d’initiation exclusive aux filles prend maintenant une forme concrète, supportée par le conseil d’administration de l’Association du hockey mineur de Lac-Mégantic, sur lequel siège Mélanie Nadeau, également au nombre des organisatrices de cette initiative.





«On trouvait important que les filles aient l’occasion d’essayer le hockey avant de s’y inscrire», explique Arianne, soulignant que certaines peuvent hésiter à se retrouver directement sur la glace entourées d’une majorité de garçons. «Sur les 124 joueurs du hockey mineur, on retrouve une dizaine de filles réparties dans les différents niveaux», mentionne Mélanie. Offerte de 10h30 à 13h30, l’activité du 9 septembre consiste à démontrer aux filles qu’elles ont bel et bien leur place dans ce sport. Les coachs seront uniquement féminins et de l’équipement pourra être prêté sur place au besoin.





Ultimement, on aimerait bien un retour du hockey féminin à Lac-Mégantic dans quelques années. Vanessa, qui pratique le Dek hockey féminin en plus de jouer sur la glace au sein d’une équipe mixte, évoluait au sein d’une formation exclusivement féminine à l’adolescence. «Pourquoi ça existait il y a une vingtaine d’années et plus maintenant?», lance-t-elle, évoquant que les filles aiment se retrouver entre elles et que cette socialisation par le sport a de nombreux effets bénéfiques, en plus de permettre le développement d’aptitudes utiles dans leur vie adulte. Une étude démontre même que 94% des femmes qui ont fait du sport dans leur enfance accèdent à un poste de direction. «Si on veut arriver à une égalité homme/femme, le sport fait partie des facteurs déterminants. On n’a pas la prétention de partir une équipe de hockey féminine pour l’instant mais on souhaite valider l’intérêt du hockey chez les filles. Et que, comme parents, on développe le réflexe d’offrir la possibilité de jouer au hockey à sa fille autant qu’à son fils.»





Jusqu’à maintenant, une dizaine de filles sont déjà inscrites à l’activité d’initiation au hockey. Toutes les informations pour prendre part à la journée du 9 septembre sont disponibles sur la page Facebook de L’Association du hockey mineur de Lac-Mégantic. On peut aussi contacter Arianne Tremblay au 819 582-9789.