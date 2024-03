Marston lance la programmation de son 150e - Rémi Tremblay : Actualités Communauté

Le cornemusier Sylvie Ross de la présidente du comité du 150e Sylvie Pépin et le maire de Marston, Claude Roy. (Photo Rémi Tremblay)

Après Nantes et St-Augustin de Woburn, l’an dernier, au tour du Canton de Marston de célébrer ses racines et son histoire en cette année du 150e anniversaire de la municipalité. La cornemuse et le kilt étaient à l’honneur au lancement de la programmation, le 24 février, au Camping Aventure.

«Tout notre 150e va être teinté de l’ascendance écossaise. Ce sont les premiers arrivants qui ont défriché les terres en région», a prévenu le maire Claude Roy. En 1856, provenant de Lingwick, trois familles écossaises se sont installées quelque part entre la baie des Sables et la baie Victoria. Marsboro fut fondée officiellement le 9 février 1874. «La municipalité incluait à l’époque Milan, Marston, Hampden, Val-Racine et Piopolis. Le premier maire, John McIver, et ceux qui lui ont succédé jusqu’en 1937 étaient tous Écossais.»





Invités au 5 à 7, les maires Daniel Gendron (Nantes), Gaby Gendron (Frontenac), Jacques Bergeron (Milan), Pierre Brosseau (Val-Racine) et Danièle Provencher (Audet) étaient tous présents, ainsi que la préfet de la MRC du Granit, Monique Phérivong Lenoir. «Marston est le berceau de la colonisation dans notre région, qui est devenue un refuge pour beaucoup d’immigrants loyalistes venus d’Écosse. Encore aujourd’hui, leur passage a laissé des traces historiques importantes et significatives. C’est un plaisir pour moi de rendre hommage à tous celles et ceux qui, de près ou de loin, ont bâti la municipalité ainsi que celles et ceux qui ont repris le flambeau et continuent de contribuer à son développement», a lancé la préfet à la centaine de personnes présentes.





La présidente du comité du 150e, Sylvie Pépin, a dévoilé le calendrier des activités à venir, débutant en mai par une invitation aux résidants de Marston de décorer leurs maisons et de partager anecdotes et pans d’histoire. Les fêtes du 150e auront lieu les 5 et 6 juillet. Suivront une épluchette de blé d’inde le 17 août, le retour de l’activité de la maison hantée, le 19 octobre, à l’occasion de l’Halloween, et le mot de la fin, le 1er décembre, avec les noëls traditionnels.