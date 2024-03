Culture innue, résilience et folk entraînant - Claudia Collard : Culture Musique

Scott-Pien Picard sera en spectacle le 21 mars à la Salle Montignac.

À 27 ans, l’auteur-compositeur-interprète innu Scott-Pien Picard a déjà une carrière bien entamée. Après son premier album réalisé à seulement 18 ans, son second fait sa marque depuis quelques années déjà. Avec Pekuiaipu, pour Visionnaire, il invite le public à découvrir toute la richesse de sa culture, dans un spectacle folk entraînant présenté le jeudi 21 mars, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

«Plus jeune, ça m’a inspiré de voir des gens chanter dans ma langue. Mes chansons parlent de tout ce qui m’entoure: mes amis, les voyages, la tournée, mes parents, ma grand-mère…», partage l’artiste de la communauté Uashat Mak Maliotenam sur la Côte-Nord, à propos de son album conçu en pleine pandémie, qui lui a valu plusieurs récompense au Gala de musique autochtone Teweikan 2022, en plus de nominations au Gala de l’ADISQ dans la même année.





Si son premier album a essentiellement été présenté dans les communautés autochtones, le plus récent le mène partout au Québec. «Les allochtones qui viennent me voir trippent et mes musiciens et moi on a du fun sur scène. Je sens vraiment un grand intérêt pour mes chansons et mon band le ressent aussi; on a tout le temps un bel accueil», partage celui qui chante en innu. «Je présente mes chansons, ce qu’elles veulent dire en gros. En spectacle, je donne beaucoup d’émotion et, quelque part, on comprend.»





Une de ses chansons, Shash, parle de guérison. «Je parle des pensionnats autochtones, qui ont eu beaucoup de répercussions. Aujourd’hui, beaucoup de gens dans les communautés autochtones vont se guérir, suivre des thérapies; c’est vraiment beau à voir. Dans ma chanson, je dis qu’il faut guérir tous ensemble pour passer à autre chose. Je ne parle pas de tristesse, plutôt de résilience. C’est porteur d’espoir, mais pas juste ça; on a du fun, c’est le party! Venez nous découvrir; on est toujours content de rencontrer des gens!», adresse-t-il en terminant.