Rencontre citoyenne à Lac-Drolet: le maire sortant Michel Ouellet criblé de questions - Richard Vigneault : Actualités Municipalité

Actualités - Municipalité

Rencontre citoyenne à Lac-Drolet: le maire sortant Michel Ouellet criblé de questions

Richard Vigneault 30 octobre 2025
Les candidats à la mairie, le maire sortant, Michel Ouellet, Sylvio Therrien, Lynda Fillion et Alban Malaisé. (Photo Richard Vigneault)
Les candidats aux six sièges de conseillers(ères, à l'avant, Jocelyne Fillion, Véronique Viens, René Mercier, Alexandra Boisvert et Maggie Lapointe. À l'arrière, Jimmy Gagnon, Alex Fillion-Audet, Philippe Bergeron, Pascal Cliche, Sarha Alyson-Poulin, et
Le jeudi 23 octobre, une rencontre citoyenne était organisée pour permettre à la population de Lac-Drolet, d’entendre les candidats en lice pour l’élection de ce dimanche. L’occasion avait pour but de donner la parole à chacun d’eux, pour leur permettre de se faire connaître davantage, tout en mettant de l’avant leurs idées pour les quatre prochaines années. Un peu plus de 100 personnes ont assisté à la soirée.

 
Tous les regards seront dirigés vers la municipalité de Lac-Drolet pour l’élection municipale du 2 novembre. Quatre candidats à la mairie se font la lutte pour le poste de maire alors que tous les postes de conseillers sont électifs. Pour trois d’entre eux, les candidats sortants font donc face à la contestation. Dans un premier temps, tous les candidats avaient chacun deux minutes pour se présenter, puis une pause a été prise pour permettre aux personnes présentes de préparer leur question écrite qui pouvait être adressée aux candidats de leur choix. Par la suite, le modérateur posait les questions aux personnes concernées. La formule retenue pour le déroulement de cette rencontre se voulait encadrée, pour éviter des débordements, afin que tout se déroule dans le respect. Une formule que tous les candidats ont acceptée.
 
Dans sa présentation, le maire sortant, Michel Ouellet, a fait le bilan des quatre dernières années du conseil, puis il a soumis la vision de son équipe: maintenir la hausse de la taxe foncière selon l’indice de hausse des prix; remplacer le barrage du lac Poulin, développer de nouvelles habitations; définir l’avenir de la Maison du Granit, bonifier les jeux extérieurs et renégocier l’entente avec le Centre sportif Mégantic.
 
Le candidat Sylvio Therrien, toujours sur le marché du travail a évolué pendant de nombreuses années dans le secteur de la construction. Il s’est défini comme un gars d’action et sera à l’écoute de la population pour mieux prendre des décisions. La candidate Lynda Fillion a fait valoir son parcours dans le milieu municipal, comme directrice générale à la municipalité de Stornoway, mentionnant que cette expérience lui donne ce qu’il faut pour diriger les rennes de Lac-Drolet. Enfin, le candidat Alban Malaisé, pompier à la Ville de Montréal, est établi à Lac-Drolet depuis environ deux ans. Il veut apporter sa contribution par sa capacité à travailler en équipe avec une grande ouverture d’esprit.

Le candidat Ouellet visé

Comme il fallait s’y attendre, le maire sortant Michel Ouellet a été ciblé par les questions. Parmi celles-ci, portant sur l’entente sur les services du CSM, il veut renégocier avec la Ville de Lac-Mégantic. Une autre portait sur la création de Vision Drolet; à cela le maire a expliqué qu’il ne s’agit pas d’un parti politique, mais d’une équipe avec une différence entre les deux. Autre question: « Est-il possible que le conseil municipal se fasse offrir des pots-de-vin pour l’acceptation des contrats en soumission? » Le maire sortant a répondu que les règles sur les soumissions sont claires et bien définies, donc pas de possibilité de pots-de-vin. Autre question sur l’accessibilité d’un citoyen résidant ou d’une personne à une assemblée du conseil; tous peuvent y assister et le conseil peut instaurer des règles pour assurer la sécurité et le bon ordre lors des séances du conseil. Quelques questions s’adressaient par ailleurs aux candidats conseillers. Les questions soumises étaient nombreuses, mais le temps n’a pas permis de toutes les aborder.

La formule

Assurément, la formule de la soirée citoyenne n’a pas plu à tout le monde, notamment parce que les questions ne pouvaient être posées directement aux candidats par les citoyens. Il y a un contexte particulier à Lac-Drolet; la séance du conseil de juillet a été passablement houleuse et depuis, un climat s’est installé dans le village avec beaucoup de propos venant de gauche ou de droite, pas toujours très éloquents. Pour cela, l’organisation a cru bon que les questions du public soient présentées sous forme écrite et que le modérateur pose ces mêmes questions. Ce n’était pas la meilleure des façons de faire, mais peut-être la plus adéquate dans les circonstances. La soirée s’est déroulée sans anicroches et dans le calme. Seule la candidate au poste 6, Josée Sicard, n’a pu prendre part à l’événement des raisons hors de son contrôle.


Les candidats aux six sièges de conseillers(ères, à l’avant, Jocelyne Fillion, Véronique Viens, René Mercier, Alexandra Boisvert et Maggie Lapointe. À l’arrière, Jimmy Gagnon, Alex Fillion-Audet, Philippe Bergeron, Pascal Cliche, Sarha Alyson-Poulin, et Sonia Pagé. Seule absente, Josée Sicard.
(Photo Richard Vigneault)


