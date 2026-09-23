Campagne de vaccination contre la rage : la clinique vétérinaire de Lac-Mégantic veut vacciner un maximum d’animaux - Adèle St-Jacques : Actualités

La rage est une maladie mortelle qui peut se transmettre d’un animal à un humain. Une première dose de vaccin est efficace pendant un an et les rappels le sont pour une durée de trois ans. (Photo iStockphoto - Brendan Hunter)

Marie Lavoie invite tous les propriétaires de chats et de chiens à venir faire vacciner leurs animaux à petit prix (20 $). (Photo - Adèle St-Jacques)

Tous les propriétaires de chats et de chiens sont invités à se rendre à la clinique vétérinaire de ­Lac-Mégantic le 3 octobre prochain, de 9 h à 12 h, afin de faire vacciner leur compagnon à quatre pattes contre la rage.

Interpellée par l’Ordre des médecins vétérinaires du ­Québec en raison d’un nombre élevé de cas déclarés de rage du raton laveur, la clinique vétérinaire de ­Lac-Mégantic a immédiatement accepté l’invitation à organiser une campagne de vaccination massive sans ­rendez-vous.

« ­On veut vacciner le plus de chats et de chiens possible pour éviter que la charge virale du virus de la rage dans la nature augmente. Ça va protéger autant les animaux que les humains », explique ­Marie ­Lavoie, vétérinaire et propriétaire de la clinique de ­Lac-Mégantic.

L’ensemble des employés ont accepté de travailler de manière bénévole l’­avant-midi du 3 octobre.

Marche à suivre

Pour que l’opération se déroule sans anicroche, quelques consignes doivent impérativement être respectées. D’abord, les chiens devront être en laisse et les chats, en cage. Aucun contact entre les animaux ne sera permis.

« ­Je tiens vraiment à ce que les gens apportent leurs minous dans un transporteur sécuritaire. Ils doivent prendre le sac par le dessous et s’assurer que la porte est bien fermée. Je ne veux vraiment pas qu’un chat s’échappe ! » implore la vétérinaire, qui a visiblement l’habitude des histoires abracadabrantes concernant le transport des animaux.

La vaccination des félins se fera à l’intérieur de la clinique, alors que celle des canidés aura lieu dans le stationnement à l’arrière. Cinq à dix minutes par animal devraient être nécessaires, et l’ordre de passage suivra la logique du premier arrivé, premier servi.

« ­Si votre animal est fiévreux, qu’il a des vomissements, de la diarrhée, une perte d’équilibre ou tout autre symptôme étrange, il ne faut pas le faire vacciner », ajoute également la vétérinaire en précisant que les gens devront signer une décharge à leur arrivée pour confirmer l’état de santé habituel de leur compagnon à quatre pattes.

Dans le but de vacciner le plus d’animaux possible, Mme Lavoie rappelle que le vaccin sera administré sans examen préalable, contrairement aux consultations vétérinaires de routine.

Mentionnons que plusieurs doses seront offertes gracieusement par le fournisseur de vaccins de la clinique, heureux d’également pouvoir participer à cette initiative de santé publique.

Des frais de 20 $ par animal seront toutefois demandés à tous les propriétaires désirant bénéficier du service afin d’absorber une partie de la facture totale reliée à l’initiative.

S’il reste de l’argent provenant de cette contribution, les sommes serviront à soigner des animaux dont les propriétaires éprouvent des difficultés financières.