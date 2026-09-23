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Saint-Robert inaugure son bain de nature

Denis Lord 23 septembre 2026
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Saint-Robert inaugure son bain de nature - Denis Lord : Actualités

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, Ève-Marie Gaulin du Comité de développement, la mairesse de Saint-Robert, Marylin Lévesque ainsi que Gabriel Desjardins, du Comité local de développement étaient présents pour l’inauguration. (Photo - Denis Lord)

Saint-Robert-Bellarmin s’inscrit désormais dans le Réseau « Bains de nature » de la MRC du Granit. Un sentier de quelque 300 mètres, bordé de près de 200 arbres, plantes et arbustes, a été inauguré le 14 septembre. On y retrouve notamment des espèces nourricières, comme des citrouilles, des amélanchiers, etc.


L’idée derrière ce sentier, « c’est d’éveiller les sens par l’immersion dans la nature, selon le principe japonais du shinrin-yoku », explique le président du Comité local de développement, Gabriel Desjardins.

Dans la MRC, les bains de nature sont financés par le Fonds régions et ruralité du gouvernement québécois. Ils peuvent prendre différentes formes selon les municipalités, mais nécessitent l’instauration d’une statue, rappelle la mairesse de Saint-Robert-Bellarmin, Marilyn Lévesque.

« Nous avons choisi la feuille d’érable parce qu’il y a ici 1,5 million d’entailles », dit-elle. La feuille a été sculptée par Monuments Gagnon, une entreprise locale de pierres tombales.

Le bain de nature est situé à côté du terrain de balle et du sentier quatre saisons.

Cinq projets ont été inaugurés en septembre 2025, et six autres devraient être dévoilés ce mois-ci.

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