Volume 97 no 37 - 25 septembre 2026 : L'Écho de Frontenac : Journal en ligne

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Une vie en cinq saisons

Denis Lord 23 septembre 2026
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Une vie en cinq saisons - Denis Lord : Culture

Charles Rodrigue, Gabrielle Rodrigue, Marie-Onile Rodrigue et Vincent Appelby seront réunis par la musique, les mots et l’image. (Photo Courtoisie)

Un questionnement sur le temps et la vie sera au centre d’un événement multimédia à la ­Galerie d’art du ­Centre sportif ­Mégantic le 26 septembre lors des ­Journées de la culture, réunissant le peintre ­Charles ­Rodrigue et sa famille.


La vulnérabilité de l’humain est à l’origine de la démarche artistique et philosophique qui réunit le peintre aux ­auteurs-compositeurs-interprètes ­Marie-Onile et ­Vincent ­Appelby et à la photographe ­Gabrielle ­Rodrigue.

« ­Il y a une trentaine d’années, mon père est mort d’un cancer de la prostate qui a dégénéré en cancer des os, explique ­Charles ­Rodrigue. J’ai ­moi-même eu un diagnostic du cancer de la prostate. Maintenant, c’est réglé, mais ce n’était pas évident, avec l’historique que j’avais. Ça m’a fait réfléchir au temps qui nous reste, à ce qu’on veut faire de notre vie. »

Des centres de soins palliatifs comme à la ­Maison ­La ­Cinquième ­Saison n’existaient pas à l’époque du décès du père de l’artiste. « J’aurais bien aimé que mon père puisse bénéficier d’une place comme ça », ­dit-il.

C’est ainsi que la cinquième saison est devenue l’emblème de la création ; une partie des profits générés par la vente des œuvres sera d’ailleurs remise à la maison éponyme.

Chansons, peintures
et photographies

Lors de l’événement, ­Charles ­Rodrigue présentera une trentaine de tableaux inédits, de tendance abstraite mais avec des intrusions figuratives.

­Marie-Onile et ­Vincent ­Appelby interpréteront des chansons qu’ils ont composées sur le thème de l’automne et qui se retrouveront sur le premier de quatre ­EP consacrés aux saisons. Un album ultérieur regroupera ces œuvres en plus d’en intégrer de nouvelles, inspirées de cette cinquième et mystérieuse saison.

Quant à ­Gabrielle, elle a documenté en photographie les démarches artistiques de sa famille.

« ­Nous avons eu plusieurs rencontres pour échanger sur le projet, commente le peintre, mais nos univers sont différents et on a laissé beaucoup de place à notre créativité. »

L’événement aura lieu le 26 septembre prochain, dès 15 h 30, à la ­Galerie d’art du ­CSM situé au 5400, rue ­Papineau. L’exposition se poursuivra jusqu’au 15 novembre.

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