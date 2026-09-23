Une vie en cinq saisons - Denis Lord : Culture

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Une vie en cinq saisons
Charles Rodrigue, Gabrielle Rodrigue, Marie-Onile Rodrigue et Vincent Appelby seront réunis par la musique, les mots et l’image. (Photo Courtoisie)
Un questionnement sur le temps et la vie sera au centre d’un événement multimédia à la Galerie d’art du Centre sportif Mégantic le 26 septembre lors des Journées de la culture, réunissant le peintre Charles Rodrigue et sa famille.
« Il y a une trentaine d’années, mon père est mort d’un cancer de la prostate qui a dégénéré en cancer des os, explique Charles Rodrigue. J’ai moi-même eu un diagnostic du cancer de la prostate. Maintenant, c’est réglé, mais ce n’était pas évident, avec l’historique que j’avais. Ça m’a fait réfléchir au temps qui nous reste, à ce qu’on veut faire de notre vie. »
Des centres de soins palliatifs comme à la Maison La Cinquième Saison n’existaient pas à l’époque du décès du père de l’artiste. « J’aurais bien aimé que mon père puisse bénéficier d’une place comme ça », dit-il.
C’est ainsi que la cinquième saison est devenue l’emblème de la création ; une partie des profits générés par la vente des œuvres sera d’ailleurs remise à la maison éponyme.
Chansons, peintures
et photographies
Lors de l’événement, Charles Rodrigue présentera une trentaine de tableaux inédits, de tendance abstraite mais avec des intrusions figuratives.
Marie-Onile et Vincent Appelby interpréteront des chansons qu’ils ont composées sur le thème de l’automne et qui se retrouveront sur le premier de quatre EP consacrés aux saisons. Un album ultérieur regroupera ces œuvres en plus d’en intégrer de nouvelles, inspirées de cette cinquième et mystérieuse saison.
Quant à Gabrielle, elle a documenté en photographie les démarches artistiques de sa famille.
« Nous avons eu plusieurs rencontres pour échanger sur le projet, commente le peintre, mais nos univers sont différents et on a laissé beaucoup de place à notre créativité. »
L’événement aura lieu le 26 septembre prochain, dès 15 h 30, à la Galerie d’art du CSM situé au 5400, rue Papineau. L’exposition se poursuivra jusqu’au 15 novembre.
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