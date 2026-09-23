Journée de la culture : Martyrs et scies mécaniques

Ateliers de sculpture à la scie mécanique et conférences sur les martyrs canadiens, ­Lambton propose vraisemblablement une des plus originales activités des ­Journées de la ­Culture de tout le ­Québec, les 26 et 27 septembre prochain.

Ces activités s’inscrivent dans deux autres cadres : le 80e anniversaire de la chapelle ­Saint-Noël-Chabanel — une messe sera d’ailleurs célébrée — et l’érection future d’un sentier consacré à ces martyrs, avec leur sculpture grandeur nature. Noël ­Chabanel, mort en 1649, est un de ­ceux-ci.

Sculpteurs invités

Le maître d’œuvre de ces rencontres est ­Francis ­Morency, prêtre de la chapelle évoquée plus haut, intervenant en soins spirituels à l’hôpital de ­Lac-Mégantic… et sculpteur.

Il a créé un atelier à côté de la chapelle, où se tiennent des activités communautaires et artistiques : formations informatiques, ateliers sur le deuil, etc. C’est là qu’auront lieu les formations, pour lesquelles M. Morency a recruté deux sculpteurs chevronnés de ­Rawdon, ­Pierre ­Turgeon et ­Micheline ­Coutlée. L’atelier aura lieu de 9 h à 15 h.

« ­On va installer des chapiteaux et l’activité va se faire à l’extérieur, beau temps, mauvais temps, annonce le maître des lieux. Quatre élèves vont être à l’œuvre. […] C’est sûr que ce n’est pas n’importe qui qui peut suivre cette formation. Ça prend un minimum d’habileté avec une scie mécanique, un côté artistique de base et puis de l’équipement. Il reste une ou deux places pour apprendre comme élève. »

L’activité est aussi offerte aux gens qui veulent simplement y assister. Précision que les scies à pile qui seront utilisées sont peu bruyantes.

Une grande précision

Francis ­Morency affirme qu’on peut obtenir une précision étonnante avec des scies mécaniques. Après le dégrossissage, le travail se poursuit avec des scies aux lames plus fines, des outils rotatifs, des ponceuses, etc.

« ­Avec des petits outils de précision, relate le prêtre catholique, on va chercher des petits détails pour faire la pupille des yeux, les ongles des doigts. »

Les martyrs

Francis ­Morency a recruté ­Alain ­Cournoyer, un historien retraité, qui personnifiera le premier évêque de ­Québec ­François de ­Laval, lors de conférences sur les missionnaires jésuites de l’époque, le ­XVIIe siècle.

Le samedi 26 septembre, de 10 h à 10 h 30, la conférence portera sur ­Noël ­Chabanel, ­Antoine ­Daniel, ­Charles ­Garnier et ­Gabriel ­Lalemant. Le même jour, à 14 h, la vie de ­Noël ­Chabanel sera racontée, mais aussi celles ­René ­Goupil, ­Jean de la ­Lande et ­Isaac ­Jogues. Le lendemain, à 14 h, M. Cournoyer parlera de nouveau de ­Noël ­Chabanel et de ­Jean de ­Brébeuf.

Ces missionnaires français des débuts de la ­Nouvelle-France ont tous connu une fin tragique.

Un sentier consacré

Les participants de l’atelier, et, éventuellement, leurs enseignants, collaboreront à la création de sculptures des martyrs sur un sentier de la mission ­Saint-Noël-Chabanel, accompagnées de panneaux d’interprétation.

« ­Les morceaux de bois sont déjà montés sur des bases de béton pour ce projet, qui va se faire progressivement dans les prochaines années, précise M. Morency. Mon espérance, c’est qu’on commence cette année à dégrossir les billots, puis à faire un ou deux personnages. »

L’atelier est pour lui l’événement déclencheur de ce grand projet.

Une messe et des évêques

Le dimanche 27 septembre aura lieu une messe en présence du primat du ­Canada, ­Cyprien ­Lacroix, des archevêques de ­Sherbrooke et de ­Nicolet, ­Guy ­Boulanger et ­Daniel ­Jodoin, ainsi que de l’ancien évêque auxiliaire de ­Saint-Jérôme, ­Donald ­Lapointe, qui a exercé à ­Lac-Mégantic.

« ­La présence de quatre évêques, ça dépasse nos attentes, s’enthousiasme ­Francis ­Morency, qui a été ordonné prêtre à l’église ­Saint-Agnès de ­Lac-Mégantic en 2019. Nous sommes bien honorés. »

« ­Pour l’occasion, on a remis en place dans la forêt un sanctuaire où les gens faisaient des processions au flambeau à l’époque, il y a 50 ou 60 ans. […] ­On a restauré ce lieu pour nous remettre dans l’ambiance de ces actions religieuses et culturelles. »