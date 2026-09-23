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Journée de la culture : Martyrs et scies mécaniques
Ateliers de sculpture à la scie mécanique et conférences sur les martyrs canadiens, Lambton propose vraisemblablement une des plus originales activités des Journées de la Culture de tout le Québec, les 26 et 27 septembre prochain.
Sculpteurs invitésLe maître d’œuvre de ces rencontres est Francis Morency, prêtre de la chapelle évoquée plus haut, intervenant en soins spirituels à l’hôpital de Lac-Mégantic… et sculpteur.
Il a créé un atelier à côté de la chapelle, où se tiennent des activités communautaires et artistiques : formations informatiques, ateliers sur le deuil, etc. C’est là qu’auront lieu les formations, pour lesquelles M. Morency a recruté deux sculpteurs chevronnés de Rawdon, Pierre Turgeon et Micheline Coutlée. L’atelier aura lieu de 9 h à 15 h.
« On va installer des chapiteaux et l’activité va se faire à l’extérieur, beau temps, mauvais temps, annonce le maître des lieux. Quatre élèves vont être à l’œuvre. […] C’est sûr que ce n’est pas n’importe qui qui peut suivre cette formation. Ça prend un minimum d’habileté avec une scie mécanique, un côté artistique de base et puis de l’équipement. Il reste une ou deux places pour apprendre comme élève. »
L’activité est aussi offerte aux gens qui veulent simplement y assister. Précision que les scies à pile qui seront utilisées sont peu bruyantes.
Une grande précisionFrancis Morency affirme qu’on peut obtenir une précision étonnante avec des scies mécaniques. Après le dégrossissage, le travail se poursuit avec des scies aux lames plus fines, des outils rotatifs, des ponceuses, etc.
« Avec des petits outils de précision, relate le prêtre catholique, on va chercher des petits détails pour faire la pupille des yeux, les ongles des doigts. »
Les martyrsFrancis Morency a recruté Alain Cournoyer, un historien retraité, qui personnifiera le premier évêque de Québec François de Laval, lors de conférences sur les missionnaires jésuites de l’époque, le XVIIe siècle.
Le samedi 26 septembre, de 10 h à 10 h 30, la conférence portera sur Noël Chabanel, Antoine Daniel, Charles Garnier et Gabriel Lalemant. Le même jour, à 14 h, la vie de Noël Chabanel sera racontée, mais aussi celles René Goupil, Jean de la Lande et Isaac Jogues. Le lendemain, à 14 h, M. Cournoyer parlera de nouveau de Noël Chabanel et de Jean de Brébeuf.
Ces missionnaires français des débuts de la Nouvelle-France ont tous connu une fin tragique.
Un sentier consacréLes participants de l’atelier, et, éventuellement, leurs enseignants, collaboreront à la création de sculptures des martyrs sur un sentier de la mission Saint-Noël-Chabanel, accompagnées de panneaux d’interprétation.
« Les morceaux de bois sont déjà montés sur des bases de béton pour ce projet, qui va se faire progressivement dans les prochaines années, précise M. Morency. Mon espérance, c’est qu’on commence cette année à dégrossir les billots, puis à faire un ou deux personnages. »
L’atelier est pour lui l’événement déclencheur de ce grand projet.
Une messe et des évêquesLe dimanche 27 septembre aura lieu une messe en présence du primat du Canada, Cyprien Lacroix, des archevêques de Sherbrooke et de Nicolet, Guy Boulanger et Daniel Jodoin, ainsi que de l’ancien évêque auxiliaire de Saint-Jérôme, Donald Lapointe, qui a exercé à Lac-Mégantic.
« La présence de quatre évêques, ça dépasse nos attentes, s’enthousiasme Francis Morency, qui a été ordonné prêtre à l’église Saint-Agnès de Lac-Mégantic en 2019. Nous sommes bien honorés. »
« Pour l’occasion, on a remis en place dans la forêt un sanctuaire où les gens faisaient des processions au flambeau à l’époque, il y a 50 ou 60 ans. […] On a restauré ce lieu pour nous remettre dans l’ambiance de ces actions religieuses et culturelles. »
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