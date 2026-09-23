Volume 97 no 37 - 25 septembre 2026 : L'Écho de Frontenac : Journal en ligne

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Le Défi-Drolet a fait bouger plus de 1100 participants

Adèle St-Jacques
Adèle St-Jacques 23 septembre 2026
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Le Défi-Drolet a fait bouger plus de 1100 participants - Adèle St-Jacques : Sports

La course du 5 km a été l’épreuve la plus populaire et reflétait la grande diversité de sportifs participant à l’événement. (Photo - ­Raymonde ­Couture)

Plus de 1100 personnes ont pris part au ­Défi-Drolet le 13 septembre dernier, à l’occasion du 15e anniversaire de cet événement sportif rassemblant petits et grands.


L’année dernière, c’est environ 850 individus qui avaient franchi les lignes de départ et d’arrivée, créant un nouveau record de participation. Pour cette année charnière, les organisateurs s’étaient donné un nouveau défi de taille, soit celui d’atteindre les 1000 participants. Cet objectif a été pulvérisé.

Les épreuves proposées étaient variées, permettant aux athlètes expérimentés comme aux débutants la chance de joindre cet événement qui a justement comme cible d’encourager les gens de tous les horizons à faire de l’activité physique.

Pour les athlètes d’âge scolaire, trois défis scolaires étaient offerts, soit des courses de 3 km, de 5 km et de 10 km. Des parcours de 5 km et de 10 km à la marche figuraient aussi parmi les distances proposées aux participants, en plus d’un 1 kilomètre réservé aux enfants.

Les adultes avaient finalement la possibilité de faire un 5 km, un 10 km ou un 21,1 km (­demi-marathon).

L’épreuve la plus populaire a été celle du 5 km et comptait un total de 353 coureurs. Les plus jeunes athlètes ayant participé à cette course avaient huit ans, alors que le candidat le plus âgé en avait 71. Ce défi était donc le parfait exemple de l’objectif central de l’événement : faire bouger un maximum de personnes.

L’épreuve la plus longue du parcours, soit celle du ­demi-marathon, comptait 41 athlètes. Elle a été remportée par ­Nathan ­Doucet, qui était suivi de près par ­Jean-François ­Brassard. ­Ceux-ci ont respectivement atteint la ligne d’arrivée en 1 h 25 min 38 s et en 1 h 26 min 13 s ­Louka gagné a quant à lui pu grimper sur la troisième marche du podium grâce à son chrono de 1 h 29 min 3 s.

Du côté des femmes, c’est la jeune ­Alysun ­Paradis, 22 ans, qui s’est emparée de l’or en complétant les quelque 21 km en 1 h 44 min 40 s ­Ell était suivie de ­Marilyn ­Rodrigue et de ­Dany ­St-Laurent, qui ont fait des chronos de 1 h 46 min 54 s et de 1 h 49 min 55 s

Bientôt papa, le grand gagnant du côté des hommes rappelle les bienfaits de la course sur le corps et l’esprit et partage son enthousiasme face à l’inclusivité de cet événement. ­Celui-ci confie également son intention de poursuivre l’exercice avec sa conjointe et son enfant, lorsque ­celui-ci sera au monde.

« ­On a déjà prévu de faire de la course avec poussette sur la piste cyclable. On a la chance d’avoir de beaux espaces pour bouger à ­Mégantic, alors on va en profiter, c’est certain ! »

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