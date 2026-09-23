Outiller les aÃ®nÃ©s face aux fraudes financiÃ¨res - AdÃ¨le St-Jacques : Culture

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Outiller les aÃ®nÃ©s face aux fraudes financiÃ¨res
Le ComitÃ© Bientraitance est composÃ© de Gilles Matte (Constellation du Granit), de Lucille Carrier (ComitÃ© des usagers du CIUSSSE), de Marie-Ãˆve Allard (CIUSSSE), de Nathalie Lacroix (La BouÃ©e rÃ©gionale), et de RenÃ©e Martin (citoyenne) â€“ absente sur la photo. (Photo Courtoisie)
Dans le cadre de la ÂJournÃ©e internationale des aÃ®nÃ©s, le comitÃ© ÂBientraitance de la ÂTable de concertation des personnes aÃ®nÃ©es (TCPA) du ÂGranit offrira gratuitement la piÃ¨ce de thÃ©Ã¢tre ÂEn quÃªte de votre argent, le 27 septembre prochain.
Dâ€™une durÃ©e de 60 minutes, cette Å“uvre conÃ§ue en Ã©troite collaboration avec le milieu policier plonge avec rÃ©alisme et sensibilitÃ© au cÅ“ur des stratagÃ¨mes financiers qui ciblent les aÃ®nÃ©s.
Â«â€‰ÂLa fraude est un enjeu qui touche de nombreuses personnes Ã¢gÃ©es, notamment sur le territoire de la ÂMRC du ÂGranit, indique la ÂTCPA, par voie de communiquÃ©. Il est donc primordial de saisir chaque occasion pour informer, sensibiliser et outiller la population.â€‰Â»
Â«â€‰ÂPlus on en parle, plus on a des chances que la population soit prudente. Et plus on utilise de faÃ§ons diffÃ©rentes dâ€™aborder le sujet, plus on rejoindra de personnesâ€‰Â», croit ÂGilles ÂMatte, agent de dÃ©veloppement de la ÂConstellation du ÂGranit siÃ©geant Ã la ÂTCPA.
Les billets pour assister Ã lâ€™Ã©vÃ©nement sont accessibles via le site internet du comitÃ© culturel de ÂLac-MÃ©gantic au comiteculturellm.com.
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