Outiller les aÃ®nÃ©s face aux fraudes financiÃ¨res - AdÃ¨le St-Jacques : Culture

Le ComitÃ© Bientraitance est composÃ© de Gilles Matte (Constellation du Granit), de Lucille Carrier (ComitÃ© des usagers du CIUSSSE), de Marie-Ãˆve Allard (CIUSSSE), de Nathalie Lacroix (La BouÃ©e rÃ©gionale), et de RenÃ©e Martin (citoyenne) â€“ absente sur la photo. (Photo Courtoisie)

Dans le cadre de la Â­JournÃ©e internationale des aÃ®nÃ©s, le comitÃ© Â­Bientraitance de la Â­Table de concertation des personnes aÃ®nÃ©es (TCPA) du Â­Granit offrira gratuitement la piÃ¨ce de thÃ©Ã¢tre Â­En quÃªte de votre argent, le 27 septembre prochain.

Cette piÃ¨ce, produite par le Â­ThÃ©Ã¢tre Â­Parminou â€“ reconnu pour ses crÃ©ations engagÃ©es et accessibles â€“ aura lieu sur la Â­ScÃ¨ne Â­Desjardins de la Â­Salle Â­Montignac Ã 14 h. Cette initiative sâ€™inscrit Ã©galement au cÅ“ur de la programmation officielle des Â­JournÃ©es de la culture.

Dâ€™une durÃ©e de 60 minutes, cette Å“uvre conÃ§ue en Ã©troite collaboration avec le milieu policier plonge avec rÃ©alisme et sensibilitÃ© au cÅ“ur des stratagÃ¨mes financiers qui ciblent les aÃ®nÃ©s.

Â«â€‰Â­La fraude est un enjeu qui touche de nombreuses personnes Ã¢gÃ©es, notamment sur le territoire de la Â­MRC du Â­Granit, indique la Â­TCPA, par voie de communiquÃ©. Il est donc primordial de saisir chaque occasion pour informer, sensibiliser et outiller la population.â€‰Â»

Â«â€‰Â­Plus on en parle, plus on a des chances que la population soit prudente. Et plus on utilise de faÃ§ons diffÃ©rentes dâ€™aborder le sujet, plus on rejoindra de personnesâ€‰Â», croit Â­Gilles Â­Matte, agent de dÃ©veloppement de la Â­Constellation du Â­Granit siÃ©geant Ã la Â­TCPA.

Les billets pour assister Ã lâ€™Ã©vÃ©nement sont accessibles via le site internet du comitÃ© culturel de Â­Lac-MÃ©gantic au comiteculturellm.com.