Dégustez Mégantic lance sa quatrième édition - Adèle St-Jacques : Actualités

L’ambiance était festive lors du lancement de la quatrième édition de cet événement agrotouristique, organisé grâce au comité composé de la ­Chambre de commerce et d’industrie ­Région de ­Mégantic, de la ­Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la région de ­Mégantic, de la ­MRC du ­Granit et de trois entreprises agroalimentaires (Les ­Joyeux ­Fermiers, le ­Magasin général de ­Piopolis et le ­Comptoir gourmand ­Fromagerie la ­Chaudière). (Photo - Adèle St-Jacques)

Les membres du comité organisateur ainsi que les partenaires et les producteurs participants de la quatrième édition du parcours agrotouristique ­Dégustez ­Mégantic étaient réunis le 14 septembre dernier au Magasin Général de ­Piopolis pour assister au lancement de l’événement, qui se tiendra officiellement les 3 et 4 octobre prochain.

Pendant les deux jours de l’événement, les visiteurs pourront se balader sur les routes de la région de ­Mégantic pour visiter les 18 producteurs et transformateurs agroalimentaires du circuit, tout en profitant de dégustations gratuites à chaque arrêt.

« L’année dernière, ­Dégustez ­Mégantic a accueilli plus de 5 000 visiteurs, dont une majorité provenait de l’extérieur de la région. Les entreprises participantes ont généré pour plus de 83 900 $ de ventes directes, démontrant ainsi l’importance de cet événement pour notre économie locale et le rayonnement de notre territoire », a partagé avec enthousiasme ­Marc ­Cantin, directeur général de la ­SADC de la région de ­Mégantic, au nom du comité organisateur.

« ­Mais ­au-delà de ces chiffres, ­Dégustez ­Mégantic est avant tout une occasion de rencontre entre les visiteurs et les artisans qui font vivre notre terroir », a ajouté M. Cantin lors du lancement.

De nouveaux participants

L’édition 2026 de cet événement agrotouristique compte trois nouveaux producteurs participants : le ­Fournil du lac, la ­Ferme la ­Vallée du coin et le ­Marché des ­Appalaches.

La préfet de la ­MRC du ­Granit, ­Monique ­Phérivong ­Lenoir, souligne d’ailleurs le bonheur que lui procure la rencontre de nouveaux joueurs du domaine de l’agroalimentaire sur le territoire de la région de ­Mégantic.

« ­Ces producteurs ont choisi de s’installer ou de demeurer dans nos municipalités, et ils travaillent avec ardeur pour nous offrir des produits d’une grande qualité. J’ai très hâte d’aller à leur rencontre. »

Mentionnons que la carte complète du circuit peut être téléchargée à l’aide d’un code ­QR sur le site degustezmegantic.ca, où il est aussi possible de consulter la liste des producteurs et transformateurs participants, accompagnée de leur offre de produits.