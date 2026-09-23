Dégustez Mégantic lance sa quatrième édition - Adèle St-Jacques : Actualités

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Dégustez Mégantic lance sa quatrième édition
L’ambiance était festive lors du lancement de la quatrième édition de cet événement agrotouristique, organisé grâce au comité composé de la Chambre de commerce et d’industrie Région de Mégantic, de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la région de Mégantic, de la MRC du Granit et de trois entreprises agroalimentaires (Les Joyeux Fermiers, le Magasin général de Piopolis et le Comptoir gourmand Fromagerie la Chaudière). (Photo - Adèle St-Jacques)
Les membres du comité organisateur ainsi que les partenaires et les producteurs participants de la quatrième édition du parcours agrotouristique Dégustez Mégantic étaient réunis le 14 septembre dernier au Magasin Général de Piopolis pour assister au lancement de l’événement, qui se tiendra officiellement les 3 et 4 octobre prochain.
« L’année dernière, Dégustez Mégantic a accueilli plus de 5 000 visiteurs, dont une majorité provenait de l’extérieur de la région. Les entreprises participantes ont généré pour plus de 83 900 $ de ventes directes, démontrant ainsi l’importance de cet événement pour notre économie locale et le rayonnement de notre territoire », a partagé avec enthousiasme Marc Cantin, directeur général de la SADC de la région de Mégantic, au nom du comité organisateur.
« Mais au-delà de ces chiffres, Dégustez Mégantic est avant tout une occasion de rencontre entre les visiteurs et les artisans qui font vivre notre terroir », a ajouté M. Cantin lors du lancement.
De nouveaux participants
L’édition 2026 de cet événement agrotouristique compte trois nouveaux producteurs participants : le Fournil du lac, la Ferme la Vallée du coin et le Marché des Appalaches.
La préfet de la MRC du Granit, Monique Phérivong Lenoir, souligne d’ailleurs le bonheur que lui procure la rencontre de nouveaux joueurs du domaine de l’agroalimentaire sur le territoire de la région de Mégantic.
« Ces producteurs ont choisi de s’installer ou de demeurer dans nos municipalités, et ils travaillent avec ardeur pour nous offrir des produits d’une grande qualité. J’ai très hâte d’aller à leur rencontre. »
Mentionnons que la carte complète du circuit peut être téléchargée à l’aide d’un code QR sur le site degustezmegantic.ca, où il est aussi possible de consulter la liste des producteurs et transformateurs participants, accompagnée de leur offre de produits.
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