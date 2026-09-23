Une troisiÃ¨me Ã©dition couronnÃ©e de succÃ¨s - : ActualitÃ©s

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Une troisiÃ¨me Ã©dition couronnÃ©e de succÃ¨s
La ÂFondation ÂMaison ÂLa ÂCinquiÃ¨me ÂSaison a rÃ©coltÃ© un peu plus de 10â€‰000â€‰$ grÃ¢ce Ã la tenue de son ÂÃ©vÃ©nement-bÃ©nÃ©fice. Sur la photo, on distingue, de gauche Ã droite, ÂMichel ÂPoulin (Âvice-prÃ©sident de la ÂFondation et coconcepteur du spectacle), ÂJean-Pierre ÂBÃ©gin (prÃ©sident de la ÂFondation), ÂDiane ÂFellice (coconceptrice du spectacle) et ÂJosÃ©e ÂChampagne (directrice gÃ©nÃ©rale par intÃ©rim de la ÂMaison ÂLa ÂCinquiÃ¨me ÂSaison). (Photo ÂCourtoisie)
Le Âconcert-bÃ©nÃ©fice Â«â€‰ÂLes grandes chansons de ÂMamanâ€‰Â», tenu en mai dernier Ã la scÃ¨ne ÂDesjardins de la salle ÂMontignac, a rapportÃ© la somme de 10â€‰368,67â€‰$ Ã la ÂFondation ÂMaison ÂLa ÂCinquiÃ¨me ÂSaison.
Lâ€™une des particularitÃ©s de lâ€™Ã©vÃ©nement provient du fait que ce sont les donateurs de lâ€™organisme qui choisissent les piÃ¨ces qui seront interprÃ©tÃ©es par le groupe invitÃ©.
Cette annÃ©e, câ€™est le quatuor ÂTocadÃ©o qui a jouÃ© le jeu, offrant Ã la salle comble un spectacle Â«â€‰dâ€™une grande qualitÃ© et dâ€™une grande gÃ©nÃ©rositÃ©â€‰Â», commente le Âvice-prÃ©sident de la fondation, ÂMichel ÂPoulin.
Lâ€™annÃ©e prochaine, la tÃªte dâ€™affiche sera le chanteur ÂRenÃ© ÂLajoie.
Notons que la ÂFondation ÂMaison ÂLa ÂCinquiÃ¨me ÂSaison a pour mission dâ€™assurer la sÃ©curitÃ© financiÃ¨re de la maison de soins palliatifs. Une partie de la somme rÃ©coltÃ©e grÃ¢ce au Âconcert-bÃ©nÃ©fice servira au rÃ©amÃ©nagement du grand salon dÃ©diÃ© aux familles, notamment par lâ€™ajout de mobilier confortable afin de crÃ©er un espace accueillant et chaleureux.
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