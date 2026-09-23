Volume 97 no 37 - 25 septembre 2026 : L'Ã‰cho de Frontenac : Journal en ligne

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Une troisiÃ¨me Ã©dition couronnÃ©e de succÃ¨s

23 septembre 2026
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Une troisiÃ¨me Ã©dition couronnÃ©e de succÃ¨s - : ActualitÃ©s

La Â­Fondation Â­Maison Â­La Â­CinquiÃ¨me Â­Saison a rÃ©coltÃ© un peu plus de 10â€‰000â€‰$ grÃ¢ce Ã  la tenue de son Â­Ã©vÃ©nement-bÃ©nÃ©fice. Sur la photo, on distingue, de gauche Ã  droite, Â­Michel Â­Poulin (Â­vice-prÃ©sident de la Â­Fondation et coconcepteur du spectacle), Â­Jean-Pierre Â­BÃ©gin (prÃ©sident de la Â­Fondation), Â­Diane Â­Fellice (coconceptrice du spectacle) et Â­JosÃ©e Â­Champagne (directrice gÃ©nÃ©rale par intÃ©rim de la Â­Maison Â­La Â­CinquiÃ¨me Â­Saison). (Photo Â­Courtoisie)

Le Â­concert-bÃ©nÃ©fice Â«â€‰Â­Les grandes chansons de Â­Mamanâ€‰Â», tenu en mai dernier Ã  la scÃ¨ne Â­Desjardins de la salle Â­Montignac, a rapportÃ© la somme de 10â€‰368,67â€‰$ Ã  la Â­Fondation Â­Maison Â­La Â­CinquiÃ¨me Â­Saison.


Cet Ã©vÃ©nement, organisÃ© par la fondation, en Ã©tait Ã  sa troisiÃ¨me Ã©dition. Face Ã  son succÃ¨s, un quatriÃ¨me concert pour le mois de mai 2027 est dÃ©jÃ  en prÃ©paration.

Lâ€™une des particularitÃ©s de lâ€™Ã©vÃ©nement provient du fait que ce sont les donateurs de lâ€™organisme qui choisissent les piÃ¨ces qui seront interprÃ©tÃ©es par le groupe invitÃ©.

Cette annÃ©e, câ€™est le quatuor Â­TocadÃ©o qui a jouÃ© le jeu, offrant Ã  la salle comble un spectacle Â«â€‰dâ€™une grande qualitÃ© et dâ€™une grande gÃ©nÃ©rositÃ©â€‰Â», commente le Â­vice-prÃ©sident de la fondation, Â­Michel Â­Poulin.

Lâ€™annÃ©e prochaine, la tÃªte dâ€™affiche sera le chanteur Â­RenÃ© Â­Lajoie.

Notons que la Â­Fondation Â­Maison Â­La Â­CinquiÃ¨me Â­Saison a pour mission dâ€™assurer la sÃ©curitÃ© financiÃ¨re de la maison de soins palliatifs. Une partie de la somme rÃ©coltÃ©e grÃ¢ce au Â­concert-bÃ©nÃ©fice servira au rÃ©amÃ©nagement du grand salon dÃ©diÃ© aux familles, notamment par lâ€™ajout de mobilier confortable afin de crÃ©er un espace accueillant et chaleureux.

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