La ZEC modifie ses règles de chasse - : Actualités

La ZEC Louise-Gosford est un territoire public situé en bordure de la frontière canado-américaine. (Photo Courtoisie)

Les chasseurs d’orignaux devront désormais apposer trois permis de chasse pour la récolte d’un orignal dans la ZEC Louise-Gosford.

« Cette décision vise à maintenir une population d’orignaux en santé, tout en favorisant une activité de chasse encadrée et durable », a indiqué l’association Louise-Gosford par voie de communiqué.

Les règles générales applicables en zone 4 autorisent de leur côté la chasse d’un orignal avec seulement deux permis.

Pour ce qui est du cerf de Virginie, bien que le nouveau plan de gestion provincial permette une récolte plus flexible dans la zone 4, la ZEC Louise-Gosford recommande aux chasseurs de limiter la récolte à un seul cerf sur son territoire (cette approche est suggérée, mais non obligatoire).

« La ZEC rappelle que sa mission première consiste à protéger les habitats fauniques, à assurer une gestion durable des espèces et à permettre une mise en valeur responsable de la faune sur son territoire. Dans ce cadre, certaines mesures locales peuvent différer des règles générales applicables à la zone 4, afin de mieux refléter les réalités écologiques propres à la ZEC ».

Selon l’association, ces mesures reposent sur un suivi rigoureux des prélèvements depuis plusieurs années et une capacité de récolte jugée durable selon les analyses fauniques.

« Ces décisions sont prises dans l’intérêt de la faune, d’une qualité de l’expérience et de la pérennité des activités de chasse pour les générations futures », précise finalement l’association.