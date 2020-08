La nuit et le jour pour les Atomes A - : Sports Les Athlétiques

L’équipe de l’Atome A: en première rangée, Maxime Robinson et Arnaud Poulin; en deuxième rangée, James Baillargeon, Loïc Fillion, Anaeve Godbout, Zach Charrier, Luca Fortier, Théo Custeau, Zachary Drouin, Jessy Baillargeon; en troisième rangée, Pierre-Marc Poulin, Jérôme Poulin, Éva-Rose Poulin, Ivan Custeau et Luc Drouin.

(Ivan Custeau)- La saison 2020 ne ressemble en rien à l’édition 2019 pour les joueurs de catégorie Atome A qui évoluent chez les Athlétiques de Lac-Mégantic. Aucune victoire à leur fiche en 2019, alors que cet été, ils dominent la ligue au premier rang, avec une fiche de huit victoires, une défaite et une nulle. Comme le dit le proverbe : tout vient à point à qui sait attendre.



«Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini», citait Yogi Berra, gérant et recevoir des Yankees de New York, décédé en 2015. Et les petits joueurs et joueuses ont donné raison à monsieur Berra à plusieurs reprises, cette saison. À leur première partie de la saison, après avoir mené pendant toute la rencontre, les A’s ont échappé la partie au compte de 8-7, avant de prendre leur revanche à la partie suivante avec une victoire de 6-5 aux dépens du Laurier de Victoriaville. Ils n’ont pas perdu depuis cette première et unique défaite.

Le weekend dernier, avec quatre affrontements à l’horaire, les A’s ont remporté quatre victoires convaincantes contre deux équipes de Sherbrooke, les Rockies au parc Victoria et les Mariners au parc Maillé. Dans les deux premières rencontres, des pointages de 10-0 et 19-11, et le lendemain par des marques de 14-7 et 17-10. Un total de 60 points ajoutés à leur fiche pour une seule fin de semaine, un fait incroyable compte tenu de la chaleur accablante qui régnait sur Sherbrooke.

Plusieurs coups sûrs et plusieurs circuits à l’intérieur du terrain ont été réalisés, mais l’exploit de la fin de semaine revient à Luca Fortier qui a frappé la balle de l’autre côté de la clôture, un coup frappé loin dans la droite.

Les A’s ont congé pour les deux prochaines fins de semaine avant d’attaquer le dernier droit de la saison. Cette année, Lac-Mégantic accueille les championnats régionaux dans la catégorie Atome A les 5, 6 et 7 septembre au terrain de l’OTJ de Lac-Mégantic.