Rencontre poétique avec Natasha Kanapé - : Culture

Natasha Kanapé

Devoir de mémoire envers ses ancêtres et offrande pour les générations futures. C’est ce que l’artiste Natasha Kanapé accomplira le jeudi 5 novembre, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.



Son recueil de poésie Bleuets et Abricots a servi de matière première au montage de son spectacle, Nui Pimuten – Je veux marcher, qui parle d’échange et de rencontre entre les peuples et les cultures.

À la fois poète, slameuse et comédienne, cette militante innue originaire de la communauté de Pessamit, sur la Côte-Nord, prend la parole. Celle de la femme autochto-ne, qui traverse les siècles et les continents.

Artiste multidisciplinaire, Natasha Kanapé œuvre dans les milieux de la radio, de la télévision, de la musique, du théâtre, de l’art contemporain et de la littérature. Son objectif: rapprocher les peuples et les cultures par le biais des livres, des arts, de la culture et de la pensée. Ses prises de parole depuis 2012 font d’elle une voix incontournable. En 2017, elle a notamment remporté le Prix Droits et Libertés, décerné par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec pour sa poésie et son implication sociale.

Les billets pour ce spectacle présenté par le Comité culturel Mégantic sont en vente à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne via ce lien ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir de la représentation.