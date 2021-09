Huguette Breton, candidate du district Vieux-Nord - Claudia Collard : Actualités Municipalité Élections municipales 2021

Huguette Breton

En posant sa candidature comme conseillère du district Vieux-Nord, Huguette Breton souhaite contribuer à faire de Lac-Mégantic une ville «accueillante, vivante, prospère, innovatrice et transparente». Selon elle, « la seule façon de faire bouger les choses et de prendre part au bien-être de la population, c’est d’être là!»

Aujourd’hui retraitée du ministère de l’Emploi et Développement Social Canada (Service Canada), Mme Breton a défendu les intérêts de ses collègues de travail tout au long de sa carrière en s’impliquant dans son syndicat. «L’équité, l’intégrité et la justice sont des valeurs qui me représentent beaucoup», transmet cette féministe convaincue, qui a notamment occupé le poste de vice-présidente nationale à la condition féminine au sein du Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du Canada.





Huguette Breton a également œuvré bénévolement pendant près de 18 ans au Centre des femmes de la MRC du Granit, dont une quinzaine d’années à titre de présidence du conseil d’administration. «La qualité de vie des femmes et leur autonomie est une des priorités du Centre. Je suis fière de m’être impliquée auprès de cet organisme qui a un impact direct sur la famille, la société et la représentation auprès de nos élues et élus.»





Mentionnant que sa feuille de route professionnelle l’a menée à occuper de nombreux postes décisionnels, Mme Breton souhaite maintenant «contribuer concrètement à l’amélioration de Lac-Mégantic.»





Les électeurs de Lac-Mégantic seront conviés aux urnes le 7 novembre. Pour l’instant, Huguette Breton est la seule candidate pour le district Vieux-Nord. Le conseiller sortant, Michel Plante, a déjà signifié son intention de ne pas se représenter.