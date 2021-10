Retour en force du Canada man/woman!

caxtri.comAprès une pause d’une année, le triathlon extrême Canada man/woman de la série Xtri World Tour est de retour à Lac-Mégantic le dimanche 3 octobre. Près de 150 participants, provenant principalement du Canada, sont attendus pour le départ qui sera donné à 6h30 à la station touristique Baie-des-Sables. Les athlètes traverseront 14 municipalités à la nage, en vélo et à la course pour terminer l’épreuve au sommet du mont Mégantic.

«Nous sommes très fiers d’accueillir cette année tous ces participants, communique le président de l’organisme Lac en fête, Peter Manning. Le contexte sanitaire fait en sorte que nous invitons les citoyens à encourager les athlètes tout au long du parcours en bordure de route. Aucun rassemblement ne sera organisé sur les sites de départ comme par les années passées. Nous invitons les citoyens à consulter l’horaire du passage des athlètes par municipalité pour les encourager et faire honneur à notre réputation d’être une communauté accueillante et chaleureuse.»





En raison de différents facteurs, dont les heures d’ensoleillement et les normes sanitaires en vigueur, les organisateurs ont su s’adapter afin d’offrir aux participants un événement à la hauteur du défi qu’ils attendent. Pour le dimanche, un départ à 6h plutôt qu’à 4h30, une présence importante d’athlètes québécois, canadiens et quelques athlètes internationaux tous pleinement vaccinés, un trajet à la nage plus court et concentré à la Baie-des-Sables en raison de la température, autant d’ajustements qui ne mettent pas en péril la valeur de l’événement.





«Nous sommes très heureux de tenir l’événement dans le contexte actuel. Tous les fournisseurs et partenaires ont travaillé très fort et ont tous su s’adapter pour réussir ce tour de force de reporter et de tenir l’événement malgré la pandémie», exprime Jean-Thomas Boily, cofondateur et propriétaire d’Endurance Aventure, en partenariat avec la Ville de Lac-Mégantic et l’organisation du Lac-en-fête.





Les organisateurs tiennent à s’assurer de la sécurité des participants et feront les ajustements nécessaires au moment opportun, par exemple en regard de la température de l’eau du lac Mégantic.





Triathlon Sprint

La veille, soit le samedi 2 octobre, se tiendra le triathlon Sprint présenté par Tafisa, à la station touristique Baie-des-Sables, dès 9h. Plus de 200 athlètes prendront le départ. Comme pour le traithlon extrême, les spectateurs seront invités à encourager les athlètes sur le parcours de vélo et de course (piste cyclable, rue Baie-des-Sables, route 263 ou chemin Ernest-Martin). Le départ se fera par vague. Les participants auront à parcourir 500 m à la nage, 6,2 km à la course et 20 km en vélo. Les infrastructures sportives de la Ville de Lac-Mégantic, telles que la piscine du CSM, le nouveau corridor de nage en eaux libres de la station touristique et les nombreux sentiers pédestres de la région permettent aux citoyens de s’entraîner pour de tels événements sportifs. «Plusieurs athlètes locaux prendront le départ, autant le samedi que le dimanche. Je suis fière de constater que malgré le report, ils seront au rendez-vous ! De plsu en plus de Méganticoises et Méganticois souhaitent relever ce défi. C’est le signe d’une communauté en santé», a tenu à exprimer la mairesse Julie Morin.