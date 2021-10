Autre saison de golf bien remplie - Anne-Julie Hallée : Sports Golf

Rafael Lambert (capitaine), Anne-Julie Hallée (championne) et Philippe Lacroix (champion). (Photo Caroline Duclos)

La saison de golf tire à sa fin, Les amateurs ont eu droit à un très bel été, chaud et sec. Plusieurs activités ont eu lieu au club de golf du lac Mégantic et quelques joueurs se sont démarqués, autant localement que lors des tournois régionaux et provinciaux.

Le Championnat du club, qui couronne les meilleurs joueurs de la saison, a eu lieu les 14 et 15 août. Anne-Julie Hallée (81-75) et Philippe Lacroix (74-78) ont été sacrés champions du club pour la saison 2021. Dans la classe 6-10, Stéphane Routhier (77-87) a terminé premier chez les hommes, devant Rafael Lambert (85-82). Bernard Lacroix (83-83) a remporté la première place au net.





Dans la classe 11-20 chez les femmes, Caroline Duclos (94-85) a terminé première, devant Lyn Longchamps (94-88). Le premier rang au net est allé à Linda Lafontaine (92-91). Dans la classe 11-20 chez les hommes, Rock Dallaire (80-81) a terminé premier, devant Vianney Morin (88-85). David Therrien (85-86) a remporté la première place au net. Dans la classe 21 et plus, Murielle Langlois (107-98) a terminé au premier rang. Une catégorie senior (70 ans et plus) a été ajoutée cette année. Paul-Yvon Gagnon (94-89) a remporté les honneurs.





Interclubs

Le 11 juillet, six femmes (Caroline Duclos, Anne-Julie Hallée, Linda Lafontaine, Céline Morin, Lucille Paradis et Pauline Roy) se sont rendues au Club de golf Dufferin Heights de Stanstead pour participer à l’interclub. Lac-Mégantic a terminé en troisième position derrière Drummondville et Dufferin Heights. L’an prochain, Lac-Mégantic recevra les clubs de Dufferin Heights, Victoriaville et Venise.





L’interclub masculin A avait lieu au Château Bromont le 25 juillet. L’équipe méganticoise était composée de Maurice Béliveau, Yves Bernier, Yan Gosselin, Bernard Lacroix, Mario Lacroix, Jean Lafond, Rafael Lambert, Éric Robert, Steve Robinson et Jean-Sébastien Vachon. Lac-Mégantic a fini troisième, derrière Château Bromont et Owl’s Head.





Tournois féminins régionaux

L’Association régionale des Cantons de l’Est avait encore organisé quatre tournois pour cet été. Les joueuses de Lac-Mégantic ont très bien représenté le club. Le premier tournoi avait lieu à Farnham, sous la formule «deux balles meilleur score». En classe B, Pauline Roy et Lucille Paradis ont terminé en deuxième place dans le net. En classe D, Maryse Boulanger et Sylvie Grondin ont remporté la deuxième place dans le brut. Le deuxième tournoi était un «chapman» à Milby. L’équipe de Maryse Boulanger et Sylvie Grondin a terminé deuxième dans le net, dans la classe D. Au Championnat des Cantons de l’Est, à Owl’s Head, après deux jours de compétitions, Lucille Paradis a remporté la première place dans le net en classe B. Le dernier tournoi, au Hériot, en formule «6-6-6», deux équipes ont représentéLac-Mégantic ; Lucille Paradis et Lyn Longchamps, ainsi que Céline Morin et Linda Lafontaine.





Carl Dumont

Comme à chaque été, Carl Dumont joue plusieurs compétitions. Cette saison, Carl a très bien représenté le club de Lac-Mégantic en participant aux tournois dans la région de Québec, ainsi qu’à des tournois provinciaux. Il a terminé au 12e rang au premier tournoi régional de la région de Québec, à Lotbinière, avec un 76. La semaine suivante, il a pris part au prestigieux tournoi provincial Le Duc de Kent au Royal Québec. Carl a remis des cartes de 74 et 79. Au deuxième tournoi régional, il a terminé au 47e rang, à Saint-Georges, tandis qu’au troisième tournoi, à Sainte-Marie-de-Beauce, il a obtenu la deuxième position en jouant 69. Au Championnat provincial senior de Milby, puisque Carl n’avait pas encore l’âge d’être senior, il a compétitionné avec les pré-seniors et a terminé au 2e rang.





Professionnel en compétition Le directeur général et professionnel du club de golf du lac Mégantic, Thomas Fontanel, a participé à deux compétitions de PGA Québec : le Championnat Cobra Puma à Drummondville (23e) et la Classique Ping au Ki-8-Eb (24e). Il a également pris part à la Qualification PGA Canada, au Vieux Village de Bromont, où il a terminé à +5 (75-74-72) après trois journées. «Ce fut une très belle expérience. J’ai créé beaucoup de liens avec des professionnels du Québec et j’ai partagé énormément sur leurs façons de faire dans leurs clubs», a partagé le pro Fontanel.





Les ligues

La ligue féminine Jean Coutu comptait 42 dames. L’équipe championne 2021 est celle de Maryse Boulanger, Renelle Therrien et Pascale Lacroix. En deuxième place, celle de Lucille Paradis, Jacqueline Mercier et Lucie Labrie. Félicitations à toutes les participantes et merci au généreux commanditaire.





Chez les hommes, la ligue du 10e trou St-Hubert comptait 108 joueurs répartis dans 36 équipes de trois. L’équipe gagnante est celle de Mathieu-Jean Létourneau, Rock Doucet et Serge Côté qui l’a remporté sur celle de Carl Boulanger, André Gagnon et Julien Dostie. Félicitations à tous les joueurs et merci au commanditaire.





Tournoi Invitation

Cette année, le tournoi invitation soulignait les 80 ans du Garage F.R. Dallaire. Une belle journée où 124 golfeurs ont participé à cet événement qui se veut principalement une collecte de fonds pour le club. Une somme de 35 000$ a été amassée et servira à améliorer le terrain, la bâtisse ainsi qu’à acheter de la machinerie.





Coupe Summum

La Coupe Summum est une compétition amicale comptant deux équipes de 36 joueurs, le Marbre et le Granit. Le weekend comporte quatre fois neuf trous avec des formules différentes, en match play, semblables à la Coupe Ryder de la PGA. Au terme de cette fin de semaine, les organisatrices Céline Morin et Lucille Paradis étaient heureuses de couronner l’équipe championne, soit celle du Granit.





Trous d’un coup

Encore cet été, le Marché Métro Plus de Lac-Mégantic offrait 50$ d’épicerie aux membres du club qui réussissaient un trou d’un coup. En début de saison, Richard Isabel a réalisé l’exploit au trou no 6. Normand Faucher a récidivé au trou no 2, tout comme Claude Rancourt et Richard Fortin. Félicitations à vous quatre.





L’Académie de juniors

Le professionnel Thomas Fontanel a accueilli trois groupes de 7-8 élèves âgés de 7 à 12 ans. Chaque mercredi, depuis la fin des classes, le pro a offert des leçons à ces jeunes adeptes qui semblaient très motivés. Le dimanche après-midi, les juniors foulaient les allées du club de golf avec leurs parents et le professionnel dans le cadre de sessions d’une heure trente chacune. On espère que ces jeunes académiciens poursuivront le golf dans les prochaines années.





Bonne saison