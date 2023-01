Le Sauro méritait un meilleur sort - Jean Girard : Sports

Charles-Olivier Nadeau a déjoué le gardien Félix-Antoine Maheux à 8:12 de la deuxième période. (Photo Anne-Julie Hallée)

(Jean Girard)- Les activités de la Ligue régionale sénior A reprenait le vendredi 6 janvier après le congé des Fêtes. Le Sauro recevait la visite du Dynamik de Coaticook. Une partie âprement disputée devant 578 spectateurs et qui s’est jouée au niveau de deux buts en avantage numérique par les visiteurs.

Dès le début de la partie, Nicolas Gosselin a donné l’avance à Coaticook avec un but à 3:25 et à 18:02 en supériorité d’un joueur, le défenseur Michaël Fillion, d’un lancer peu visible de la ligne bleue, a déjoué le gardien Blais du Sauro pour une marque de 2 à 0. Les gardiens ont repoussé chacun 12 lancers en première période.

À 2:50 du début du 2e vingt, à la suite d’une échauffourée, trois joueurs du Sauro et deux du côté des visiteurs ont été pénalisés, résultant à un autre avantage numérique. Les joueurs du Sauro se devront d’être plus disciplinés. C’est à 14:29 que Xavier Grondin du Sauro a propulsé une rondelle venant de l’arrière du but à l’intérieur du filet pour réduire l’avance à 2 à 1 pour le Dynamik.

À 8:12 du 3e tiers, Charles-Olivier Nadeau du Sauro a nivelé la marque 2 à 2 avec l’assistance de ses coéquipiers Cédrik Therrien et Michaël Vallerand. À 13:29, les visiteurs ont repris leur avance avec le but de Janick Lowry-Gagnon et dès 14:23 Michaël Vallerand du Sauro a égalé le pointage 3 à 3. C’est lors d’une autre pénalité appelée contre le Sauro, que Cédric Matte a finalisé le pointage à 4 à 3 pour Coaticook.

Les deux gardiens, Jérémi Blais du Sauro et Félix-Antoine Maheux du Dynamik, ont repoussé respectivement 33 et 35 lancers, dans une partie d’une grande compétitivité, que les partisans ont fortement appréciée. II manque peu à l’équipe du Sauro pour rivaliser avec les équipes de tête, qui comptent plus de joueurs d’expérience, plus de discipline et d’intensité pendant les 60 minutes, ce qui résulterait en un meilleur sort.

La saison du Sauro se poursuit ce vendredi 13 janvier à 20h30 à La Guadeloupe, alors que le 5e rang au classement général sera à la portée des deux adversaires.

Présentement, chacune des deux équipes a le même nombre de points au classement, soit 15, mais c’est le différentiel des buts pour et des buts contre, à -1 pour le Sauro et -2 pour La Guadeloupe, qui avantage le Sauro pour le 5e rang.