Cinq membres du CPA Lac-Mégantic en finale provinciale - : Sports Patinage artistique

En route vers les provinciales: Victoria Fontanel (Star 5 moins de 10 ans), Sarah Desloges et Alicia Veilleux (Star 5 plus de 13 ans), Romane Robert (Pré-Novice) ainsi que Juliette Kenney (Star 5 moins de 13 ans).

Cinq patineuses du Club des Lames Argentées de Lac-Mégantic se sont qualifiées au palier provincial au terme de la finale régionale de patinage artistique, qui se déroulait au CSM les 14 et 15 janvier.

Ainsi, en Star 5 chez les moins de 10 ans, Victoria Fontanel a récolté la médaille argent. Juliette Kenney a aussi remporté l’argent, en Star 5 moins de 13 ans. Chez les Star 5 plus de 13 ans, Alica Veilleux a décroché l’or, devenant du même coup la championne régionale, tandis que l’argent est allé à Sarah Desloges. Ces quatre patineuses représenteront le CPA de Lac-Mégantic aux championnats de patinage Star de la section Québec, se déroulant à Lévis du 16 au 19 mars. De son côté Romane Robert, en Pré-Novice, prendra part aux Jeux du Québec, qui auront lieu du 3 au 6 mars à Rivière-du-Loup.





Le CPA tient aussi à souligner la participation des autres patineuses du Club des Lames Argentées à la compétition régionale. En Star 1: Miruna Carmen Volociuc. Relève : Alice Morissette, Annabel Giroux, Kiara Fontane, Léa-Maude Proteau et Mia Beaudoin. Star 3 : Angélique Moffatt, Léonie Morissette et Madyson Gagnon. Star 4 moins de 13 ans: Amy-Maude Turmel, Camélia Philippon Foss, Clara Gosselin et Nora Morissette. Star 4 13 ans et plus: Élise Fortier. Star 5 plus de 13 ans: Anabelle Veilleux et Sara Fluet. Star 6: Karina Quirion. Juvénile: Maélie Robert. Olympiques spéciaux niveau II: Dominic Godin Bilodeau.