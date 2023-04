Et si une tentative de conciliation était tentée…

Lorsque des parties se trouvent dans une impasse, elles vont généralement préférer faire appel à un médiateur indépendant accepté par toutes les parties pour les aider à parvenir à une entente, plutôt que de s'en remettre à une instance extérieure qui va décider pour elles. Cela demande généralement qu'elles fassent des concessions d'une part, mais moyennant compensations d'autre part. Lorsqu'elles y parviennent, elles en ressortent plus harmonieuses et avec moins de séquelles.

Actuellement, c'est la confrontation et l'impasse entre les municipalités au sujet de la voie de contournement ferroviaire. Mais si, avec l'aide d'un médiateur qui convoquerait et présiderait des séances de conciliation, elles pouvaient réussir à en arriver à un consensus à ce sujet au lieu de laisser le gouvernement et le CP décider à leur place, elles en ressortiraient plus harmonieuses et avec moins de séquelles.





Essayer d'en arriver à un consensus avec le projet tel qu'actuellement prévu n'aurait probablement pas de chance de réussir? Mais peut-être que cela pourrait devenir possible avec la demi-voie, si pour Lac-Mégantic et Nantes il y a de bonnes et suffisantes compensations, compensations possiblement porteuses de plus de bénéfices dans la vie de tous les jours et dont une infime parcelle des centaines de millions de dollars économisées suffirait pour en faire le financement. Nantes d'ailleurs a déjà fait une telle demande. Par exemple, ce pourrait être l'installation de barrières automatiques à tous les passages à niveau permettant au train de passer de façon sécuritaire sans avoir à klaxonner; reconnecter la rue Frontenac directement avec la rue Laval; un passage à niveau si possible ou sinon un viaduc dans la rue Pie XI au lieu de couper la rue en deux; devancer la réalisation de projets en suspens faute de budget et/ou de nouveaux projets, etc...





Advenant un consensus sur la demi-voie, elle aurait probablement alors une bonne acceptabilité sociale, en plus d'avoir plusieurs avantages et bénéfices, dont plus de sécurité selon certaines opinions en raison de la vitesse réduite, la protection de l'eau et des terres humides, économie de centaines de millions de dollars, pas de centaines de victimes supplémentaires, le terminus à la gare patrimoniale advenant le retour d'un train passager (ce qui permettrait l'accès à pied aux services et attraits du centre-ville, un atout touristique exploitable), une réalisation beaucoup moins complexe et moins longue.





Espérons que les municipalités parviendront à s'accorder. Notre député aurait alors un mandat clair, ce qu'il n'a pas présentement, pour plaider notre cause auprès du gouvernement, et celui-ci serait peut-être alors plus réceptif aux demandes des municipalités que lorsque Nantes lui a fait une demande de compensations, puisque cette fois ça lui ferait économiser des centaines de millions de dollars au lieu de lui occasionner des frais supplémentaires et que ce serait suite à un consensus.





Raymond Grondin