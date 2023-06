Lancement du projet Amour et courage - Claudia Collard : Culture Musique TragÃ©die Ã  Lac-MÃ©gantic

Des membres des chorales Les Voix liées et de l’église Sainte-Agnès se sont joints à Yvan Pion et Brigitte Savoie pour le lancement de la chanson Amour et courage. Jean-Pierre Jacques, Brigitte Savoie, Yvan Pion et Louis-Charles Jacques.

Réalisée il y a quelques semaines, l’enregistrement de la chanson Amour et courage, commémorant le 10e anniversaire de la tragédie, a fait l’objet d’un lancement mardi. L’occasion pour son auteur, Yvan Pion, de relater la genèse de ce projet se voulant «un outil ludique de guérison et de motivation face au passé, aux défis du présent et à ceux du futur», a transmis le principal intéressé.

L’événement se déroulait dans Salle Dominic du Complexe funéraire Jacques et Fils, où travaille désormais M. Pion. Son employeur, Jean-Pierre Jacques, a d’ailleurs été un de ses premiers contacts lors de son arrivée dans la région en mars dernier. Pour celui dont le complexe a été complètement détruit par le brasier il y a dix ans, la chanson Amour et courage traduit bien la force de la communauté.





«Nous avons eu de grands défis à relever, de grandes blessures à guérir et des deuils à faire. Comment oublier ces êtres disparus tragiquement, ces regards, ces silences, toutes les émotions troubles; la colère, l’incompréhension qui se sont entremêlées au fil des jours, des mois, des années, jusqu’à aujourd’hui? C’est comme si la vie nous avait testés. Félix Leclerc a écrit un jour : C’est quand les choses sont à leur pire que l’humain est à son meilleur. Et ça, je crois que nous l’avons tous prouvé», a communiqué Jean-Pierre Jacques.





Son petit-fils, Louis-Charles Jacques, a accepté d’être le parrain d’honneur du projet Amour et courage. «Comme j’aime la musique, j’ai accepté avec une grande joie l’invitation de M. Yvan Pion. J’espère qu’on l’entendra partout et qu’elle saura toucher vos cœurs, contribuer au bonheur et à la joie dans notre magnifique région. Le 6 juillet 2013, la communauté a perdu beaucoup sur les plans familial, social et professionnel. Mais les gens de Lac-Mégantic et des alentours sont restés solidaires. La chanson Amour et courage nous montre cette solidarité», partage celui qui vient tout juste de terminer ses études collégiales en thanatologie.





«Cette chanson n’est pas une opération commerciale, c’est une opération d’amour. C’est comme si j’étais un colibri face au grand brasier de la souffrance. J’apporte ma petite goutte pour que vous puissiez vous laisser bercer et que ça vous donne le goût de devenir qui vous être réellement si ce n’est déjà fait», a conclu Yvan Pion, avant d’interpréter sa chanson aux côtés de sa conjointe et muse Brigitte Savoie, accompagné de choristes des Voix liées et de l’église Sainte-Agnès.